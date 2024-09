COMO-VERONA La cronaca della partita in diretta

COMO-VERONA 0-0

Marcatori:

Como (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Barba, Iovine, Jack, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Belotti, Cerri, Gabrielloni, Verdi.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Sonder; Dani Silva, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. A disposizione: Perilli, Beradi, Bradaric, Okou, Magnani, Faraoni, Duda, Cisse, Livramento, Mosquera, Sarr, Ajayi, Sishuba, Lambourde.

Arbitro: Antonio Giua

PRIMO TEMPO

Duro intervento di Frese nei confronti di Strefezza. Giua lo grazia non estraendo il cartellino giallo.

Alberto Moreno sbaglia l’ultimo passaggio cercando un colpo di tacco per Fadera e vanificando un’azione da Play-Station degli uomini di Fabregas.

Ci prova ancora Nico Paz: conclusione centrale.

Verona che prova a crescere d’intensità rinfrancato anche dagli errori del Como sottoporta.

Minuto 26: gol annullato al Verona! Lazovic crossa sul secondo palo trovando la volee vincente di Tengstedt. Rete annullata a causa di un tocco di mano precedente del capitano degli ospiti.

Lazovic crossa sul secondo palo trovando la volee vincente di Tengstedt. Rete annullata a causa di un tocco di mano precedente del capitano degli ospiti. Minuto 24: doppia chance enorme per il Como! Prima Moreno impegna al volo Montipò e poi sul proseguire dell’azione Sergi Roberto, a tu per tu con l’estremo difensore del Verona, calcia a lato.

Metà del primo tempo che scocca in questo momento. Como dominante ma che non riesce a trovare l'1-0.

Minuto 20: Montipò miracoloso!!! Cutrone, dopo un flipper, si impossessa del pallone in area di rigore. Il 10 del Como alza la testa e pennella per la testa di Nico Paz che, completamente libero, schiaccia in porta a botta sicura. Montipò con un riflesso felino toglie la palla dallo specchio: strepitoso!

Minuto 19: grande percussione in area di Nico Paz. Difesa scaligera che libera sul cross dal fondo del numero 79 biancoblu.

Il copione della gara resta ben chiaro: Como in dominio costante della sfera e Verona che prova a pungere in contropiede.

Coppola chiude alla grande su un bel suggerimento di Strefezza per Cutrone.

Padroni di casa che sono partiti molto bene schiacciando gli uomini di Zanetti negli ultimi 30 metri.

Minuto 8: Alberto Moreno scalda i guanti a Montipò! Il terzino spagnolo raccoglie una palla al limite dell’area e calcia con il mancino in porta. Il tiro parte secco e forte, Montipò alza sopra la traversa.

Il terzino spagnolo raccoglie una palla al limite dell’area e calcia con il mancino in porta. Il tiro parte secco e forte, Montipò alza sopra la traversa. Como che prova a fare la partita. Verona che si difende con ordine senza scoprirsi troppo.

Contatto in area tra Van Der Brempt e Lazovic, per Giua non c’è nulla.

Inizia Como-Verona

La seconda partita casalinga del Como in questa Serie A è già una grande prova di maturità per gli uomini di Fabregas. Dopo l’exploit di Bergamo, infatti, i lariani sono chiamati a dare continuità al loro cammino contro una squadra sulla carta abbordabile: il Verona di Zanetti. I gialloblu hanno cominciato alla grande distruggendo il Napoli e poi battendo il Genoa a Marassi, ma nelle ultime due sfide sono caduti contro Lazio e Torino. Proprio a causa di questi due K.O consecutivi la gara del Sinigaglia è, anche per il Verona, partita da non sbagliare per nessun motivo.

Le scelte dei due tecnici sono quindi “conservative”. Partendo dal Como, Fabregas conferma in blocco gli 11 della gara contro l’Atalanta. In porta gioca Audero. Nella difesa a 4 Van Der Brempt viene ancora preferito a Iovine a destra con a sinistra Moreno e Dossena e Kempf al centro del reparto arretrato. Perrone e Sergi Roberto compongono per il terzo match consecutivo la mediana. Davanti ai due cervelli dei biancoblu agiscono Nico Paz, Fadera e Strefezza che sono ancora una volta sono a supporto dell’unica punta che è Cutrone.

Zanetti risponde invece dovendo fare a meno di diversi giocatori squalificati ed infortunati. Tra i pali gioca Montipò. Tchatchoua, Daniliuc, Coppola e Frese formano i 4 che difenderanno lo specchio veronese. In mezzo al campo spazio a Dani Silva ed al classe 2004 BelAhyane. i 3 trequartisti sono Lazovic, Suslov e Kastanos, mentre il riferimento avanzato è Tengstedt che viene scelto a discapito di Mosquera.

In una gara così importante per le due squadre in questo inizio campionato, a far salire i decibel dello stadio ci pensa anche Gue Pegueno che si esibisce sulle gradinate dello stadio davanti agli oltre 10.000 del Sinigaglia.