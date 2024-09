Il Como 1907 e uno stadio Sinigaglia da serie A, il nuovo prefetto: “Questo è un tipico esempio di sinergia”

Come raccontava il sindaco di Como, Alessandro Rapinese (qui i dettagli) nella mattinata di oggi, presso lo Stadio Sinigaglia, si è tenuta una riunione del Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli, al fine di verificare l’agibilità dell’impianto sportivo alla luce della richiesta di aumento di capienza per poter disputare le partite di serie A.

Alla riunione, presieduta dal nuovo Prefetto della Provincia di Como, Corrado Conforto Galli,

Al summit hanno hnno preso parte il Sindaco di Como, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché rappresentanti della Questura, dell’Utr Regione Lombardia, di Ats Insubria, del Coni, esperti in materia elettrotecnica ed acustica e della società Calcio Como 1907.

Dopo l’esame della documentazione integrativa presentata ed effettuate le verifiche ad opera dei componenti del Collegio, si è svolto il sopralluogo dell’impianto sportivo, al termine del quale la Commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità dell’impianto sportivo, con l’aumento della capienza del settore distinti da 800 a 3.666 spettatori, e all’aumento per la tribuna centrale di 10 postazioni per disabili e altrettanti per gli accompagnatoti. La capienza complessiva dello stadio è stata pertanto ampliata a nr 10.584 persone.

Il Prefetto ha così commentato: “Ringrazio tutti i componenti della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali pubblico spettacolo, il Comune di Como e la società Calcio Como 1907 per l’impegno profuso e la disponibilità dimostrata nel corso delle svariate riunioni del collegio svoltesi già a partire da qualche mese a questa parte e culminate con il sopralluogo finale odierno. Questo è un tipico esempio di sinergia, nel pubblico interesse e nel primario obiettivo di assicurare la fruibilità di uno spettacolo sportivo, molto atteso in Città, in condizioni di sicurezza. Sono certo che verranno completate a breve anche le installazioni delle telecamere lungo il percorso viabilistico dall’area parcheggio ospiti sino allo stadio, nonché il loro collegamento con la sala operativa della Questura proprio a fine di consentire il regolare, ordinato e sereno svolgimento delle competizioni sportive allo stadio Sinigaglia.

Mi sia consentito, da ultimo, un particolare ringraziamento al Questore Marco Cali e a tutti i suoi collaboratori per l’enorme sforzo e impegno profuso dalla Polizia di Stato nell’attività di pianificazione e di verifica di tutti quegli elementi di security volti a garantire un’adeguata cornice di sicurezza in occasione delle prossime competizioni sportive che si svolgeranno nello stadio calcistico cittadino”.