Il più grande riconoscimento per il Rally di Como: promosso, è top assoluto. Gelpi: “Grande soddisfazione”

Il 44° Rally Trofeo Villa d’Este ACI Como 2025 si chiude con un successo condiviso. Non solo il plauso di concorrenti e pubblico, ma anche l’approvazione e la promozione a pieni voti da parte della federazione ACI Sport.

Il 45° Rally Villa d’Este ACI Como è già programmato per il 6/8 novembre 2026 e sarà valido, come unica competizione dotata del massimo coefficiente d’importanza 1,5, per il Campionato Italiano Rally Challenger. La serie tricolore è composta da sei rally, da maggio a novembre, e assegnerà un nuovo titolo tricolore, il CIR Challenger, erede del Trofeo Italiano Rally e prima ancora del CIR Asfalto e CI WRC.

“Esprimo grande soddisfazione dello Staff di Automobile Club di Como – ha commentato il presidente del comitato organizzatore, avvocato Enrico Gelpi – per il prestigioso riconoscimento con un giudizio molto positivo sull’organizzazione e svolgimento del rally Villa d’Este. Merito anche della sinergia con istituzioni, Autorità Provinciali, Sindaci, con un grazie particolare alla popolazione residente sul percorso delle prove speciali, alle Forze dell’Ordine, agli sponsor, alla Stampa e agli Ufficiali di gara e commissari di percorso”.

Il Challenger 2026 inizia a maggio con il rally Coppa Valtellina e si chiude a novembre con il classico appuntamento conclusivo della stagione, il Trofeo Villa d’Este organizzato dall’Automobile Club Como, prova finale di stagione con coefficiente di punteggio maggiorato. Il CIR Challenger è composto anche da Rally Valli Ossolane, Rally della Marca, il 1000 Miglia e Rally Città di Bassano. Per poi giocarsi i punteggi più alti nella competizione lariana di inizio novembre 2026.

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026 vanterà anche ulteriori due validità: la Coppa Rally di zona 3 (anche questa con massima validità di coefficiente 1,5) che comprende sette gare regionali a partire dal 28 febbraio ’26 con il Laghi varesino: la serie regionale comprende anche il Rally della Valle Intelvi, sempre organizzato da ACI Como in collaborazione con la scuderia Valle Intelvi Corse, competizione fissata per il fine settimana 7/8 giugno 2026.

Ma non finisce qui. In costante ascesa – sia per l’importanza del campionato sia per il coinvolgimento di un crescente numero di equipaggi – il rally organizzato da ACI Como sarà valido anche per la Lombardia Cup, la serie regionale promossa e sostenuta dagli Automobile Club lombardi che valorizza, con classifiche specifiche, non solo i piloti ma anche i navigatori, premiando con un ricco montepremi i protagonisti di ogni classe, anche con auto di cilindrate minori.