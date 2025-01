LAZIO-COMO La cronaca della partita in diretta

LAZIO-COMO 0-0

Marcatori:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Nuno Tavares, Hysaj, Castrovilli, Basic, Noslin.

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Iovine, Barba, Sala, Jack, Baselli, Mazzitelli, Braunoder, Verdi, Kone, Diao, Belotti, Gabrielloni.

Arbitro: Paride Tremolada

PRIMO TEMPO

Prima fase di gara assolutamente a tinte biancoblu. Il dominio lariano non ha però condotto al vantaggio anche a causa di un po’ di imprecisioni sotto porta.

Minuto 12: Provedel su Strefezza!! Fadera vince un altro duello con Lazzari e appoggia per Strefezza. Il 7 comasco controlla e calcia con il destro, ma trova Provedel sulla sua strada.

Minuto 10: ancora lariani!! Da Cunha conduce il contropiede e serve Nico Paz che rientra sul mancino ma piazza il tiro a lato.

Da Cunha conduce il contropiede e serve Nico Paz che rientra sul mancino ma piazza il tiro a lato. Minuto 9: stacco di testa di Nico Paz: palla alta.

Minuto 6: palo per il Como!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Kempf anticipa di testa l’uscita di Provedel ma coglie in pieno l’incrocio dei pali. Anche sfortunato il Como.

Minuto 4: che occasione per Nico Paz!!! Rovella sbaglia l'appoggio per Lazzari e concede la ripartenza a Fadera. L'esterno, con i tempi giusti, libera Nico Paz che, da solo davanti a Provedel, manda a lato il tocco sotto.

Rovella sbaglia l’appoggio per Lazzari e concede la ripartenza a Fadera. L’esterno, con i tempi giusti, libera Nico Paz che, da solo davanti a Provedel, manda a lato il tocco sotto. Dal calcio d’inizio il Como, con un buono schema, libera Fadera in area. Decisivo l’intervento di Lazzari per chiudere il gambiano.

Inizia la partita

Il 2025 del Como si apre con una partita complicata e di prestigio contro la Lazio all’Olimpico. Guardando solo il risultato dell’andata, 1-5 per i biancocelesti al Sinigaglia, anche la gara di oggi potrebbe sembrare sulla carta scontata, ma rispetto ad Halloween tantissime cose sono cambiate. In primis è sicuramente mutato il rendimento delle due compagini. Nelle ultime cinque gare, infatti, i lariani hanno ottenuto addirittura più punti rispetto alla formazione di Baroni, 8 contro 7. I padroni di casa, inoltre, provengono da un Derby perso in malo modo che potrebbe lasciare strascichi rispetto al morale e alla fiducia. Il Como invece ha chiuso il 2024 alla grande battendo la Roma e il Lecce e allontanandosi dalla zona pericolante della classifica. Grazie anche a questa serenità ritrovata, gli uomini di Fabregas sono un cliente più che insidioso per questa Lazio un po’ balbettante.

Baroni, nel momento più delicato della stagione, deve anche fare a meno di quattro giocatori imprescindibili: Tavares, Zaccagni, Castellanos e Gila. Per sopperire a queste pesanti defezioni l’ex tecnico del Verona sceglie questo 11: Provedel tra i pali. In difesa i centrali sono Romagnoli e Gigot, mentre i terzini sono a destra Lazzari e a sinistra Pellegrini. La cerniera mediana è formata da Rovella e Guendouzi. In avanti c’è una vera e propria rivoluzione forzata: Isaksen, Tchaouna e Dele-Bashiru agiscono alle spalle di Dia.

Il Como risponde lanciando già dal 1′ minuto uno degli acquisti di questo mercato invernale. In porta, infatti, gioca Butez. La linea arretrata è composta da Van Der Brempt, Dossena, Kempf e Alberto Moreno. Complice l’assenza di Sergi Roberto, Engelhardt riprende il suo posto in mezzo al campo insieme a Da Cunha. Sulla trequarti viene schierato il solito terzetto: Nico Paz, Fadera e Strefezza. Cutrone, anche grazie alla grande partita disputata contro il Lecce, vince il ballottaggio in avanti con Belotti.