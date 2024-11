Mediolanum Padel Cup, Como capitale della racchetta corta con i big e le star del calcio

Dai talenti emergenti ai campioni nazionali e internazionali. Tutti in una città che, per almeno una settimana, diventa di diritto la capitale indiscussa del padel. Un grande venerdì si prepara al The Padel Resort di Como, dove entra nel vivo la Mediolanum Padel Cup, sesta e ultima tappa dell’Open FITP da 15mila euro di Prize Money sviluppato in partnership con American Express. Dopo i tabelloni di qualificazione che hanno visto in campo i talenti emergenti maschili e femminili, a via Paoli giocheranno da domani – con ingresso gratuito per il pubblico – i campioni che contenderanno il titolo ai big della Nazionale reduci dal Mondiale in Qatar, i grandi favoriti per la vittoria finale.

LA NEXT GEN, LE ‘LEYENDAS’ E GLI ALTRI Tra i nomi di spicco di giornata ecco Noa Bonnefoy, classe 2005, giovane promessa che a Como gioca quasi in casa – è nato a Lodi e vive in provincia di Milano – e uno dei nomi su cui punta il padel italiano dei prossimi anni. A 19 anni ancora da compiere (il mese prossimo), Noa è già nella top 100 nazionale, a un passo dalla prima fascia dei giocatori più forti, molti dei quali troverà proprio sui campi del Padel Resort. Anche a livello internazionale Noa si è fatto notare nell’ultimo anno e mezzo, durante il quale è diventato una presenza fissa nel CUPRA FIP Tour, uno dei circuiti più prestigiosi del mondo. Da un talento “made in Lombardia” a uno sudamericano, con l’italoargentino Federico Dip Nazar – finalista a Roma contro Graziotti-Abate – altro protagonista del CUPRA FIP Tour, che quest’anno ha anche conquistato un altro titolo negli Open FITP, a San Marino. Dal Sudamerica arrivano anche Cristian Calneggia e German Tamame, due “leyendas” della disciplina (entrambi tra i migliori 20 della classifica FITP) ex top 20 della classifica mondiale: i due italoargentini tornano insieme dopo la vittoria nella tappa di Palermo. E ancora Julian Americo Di Bene (14) – vincitore nella tappa di Venezia con Manu Rocafort – e con lui i top 30 nazionali Edoardo Zecchinelli e Matteo Rosingana.

TOP ITALIANE Tanto talento rappresenterà anche il tabellone femminile: a partire da Erika Zanchetta, originaria di Latina, una delle migliori giocatrici italiane (numero 19 della classifica FITP) e nella Mediolanum Padel Cup già vincitrice a Venezia. Tra le giocatrici top anche Chiara Giaquinta, diciottesima nella classifica nazionale, mentre tra le più giovani gli occhi sono puntati su Giulia Pisano, talento originario di Sassari, una delle giocatrici top della Sardegna.

IL MONDO AZZURRO A COMO E poi ci sono loro, i ‘magnificent five’ della Nazionale, attesissimi nel weekend dopo i risultati record ai Mondiali in Qatar di due settimane fa. Da Doha a Como, da una capitale del padel a una che lo sarà almeno per una settimana, i fuoriclasse italiani sono pronti a conquistare un altro titolo: tra le donne la grande protagonista è mamma Giulia Sussarello – n° 7 ranking FITP prima fascia star*, con il figlioletto Andrea di pochi mesi sempre al seguito a bordo campo – nata e cresciuta proprio a Como: stella indiscussa del nostro padel, Giulia arriva dal bronzo conquistato a Doha – il terzo consecutivo per l’Italia femminile dietro solo le inarrivabili Spagna e Argentina – dove è stata protagonista della finale per il terzo posto contro il Portogallo. Subito dopo, una settimana fa, è poi arrivato il sesto titolo ai Campionati italiani assoluti di padel, disputati a Parma, ultima gemma di un anno che l’ha vista trionfare anche in due tappe del CUPRA FIP Tour. Accanto a lei ci sarà Chiara Pappacena (n°5), altra figura di spicco della Nazionale – in azzurro ha vinto anche la medaglia di bronzo ai Giochi Europei di Cracovia, lo scorso anno – nonché vincitrice della tappa di Roma (in quel caso con Giorgia Marchetti).

Spazio anche all’Italia maschile, dopo il quarto posto di Doha che ha segnato il miglior risultato mai ottenuto dagli azzurri nella competizione mondiale: in prima fila Giulio Graziotti (n° 6 ranking FITP prima fascia star*), che dopo il trionfo di Roma cerca la doppietta in coppia con Flavio Abbate (n°8), talento siciliano con cui da inizio anno ha conquistato cinque vittorie nel CUPRA FIP Tour; dalla Nazionale arrivano Lorenzo Di Giovanni (10) e Riccardo Sinicropi (11), che prima dello storico piazzamento mondiale avevano conquistato un altro Open in Toscana.

DOMENICA LE STAR DEL PALLONE Insieme al torneo Open al The Padel Resort ci si prepara anche per il grande appuntamento collaterale di domenica 17 novembre. Nella giornata delle finali, quatto leggende del pallone si troveranno a ora di pranzo (intorno alle 14) per una sfida molto speciale. A incrociare le racchette saranno Billy Costacurta, Marco Borriello, Lucas Biglia e Massimo Oddo, che al termine della sfida incontreranno i tifosi per autografi e foto di rito.

IL MODELLO MEDIOLANUM L’ingresso di Banca Mediolanum nel mondo del padel è arrivato quasi un anno fa, con Milano Premier Padel P1 di dicembre 2023 – iniziativa inserita all’interno dei Mediolanum Sport Days, una capillare programmazione di attività sportive targate Banca Mediolanum – in uno dei tornei più importanti del massimo circuito professionistico. A quell’esperienza è seguito poi il debutto sul campo, con la prima tappa della Mediolanum Padel Cup disputata a Venezia seguita da quelle di Palermo, Bari, Roma e Pescara, sempre con la formula dell’Open FITP da 15mila euro di Prize Money, uno dei montepremi più alti in Italia.

La risposta di tifosi e di semplici amanti del padel ha confermato il feeling di Banca Mediolanum con il mondo dello sport, un veicolo straordinario per premiare il gioco di squadra e la condivisione di un obiettivo comune. Uno spirito che ha accompagnato tutte le tappe della Mediolanum Padel Cup e che ha coinvolto clienti, appassionati e agonisti di tutta Italia.

IL TORNEO FITP “OPEN”: Prize Money super dunque, per una settimana di padel di altissimo livello grazie a un torneo riservato ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel delle categorie femminile e maschile.

PADEL EXPERIENCE: È la navicella del padel ideata da Banca Mediolanum per la propria clientela e non solo, con la quale gli ospiti e coloro che vorranno essere protagonisti del ‘padel entertainment’ attraverseranno una settimana ricca di appuntamenti sportivi, dall’agonismo alla didattica, senza dimenticare momenti di relax e intrattenimento puro. Oltre all’appuntamento con la Vip ProAm Exhibition e il Clinic di Saverio Palmieri, altri momenti imperdibili scandiranno la tappa di Como:

Il Torneo Corporate : Nel fine settimana i campi del Magister Village ospiteranno il torneo corporate dedicato ai clienti e gli ospiti di Banca Mediolanum, un appuntamento che – oltre al confronto sportivo – regalerà tanti momenti di divertimento e socializzazione, così come accaduto a Venezia, a Palermo, a Bari e a Roma.

: Nel fine settimana i campi del Magister Village ospiteranno il torneo corporate dedicato ai clienti e gli ospiti di Banca Mediolanum, un appuntamento che – oltre al confronto sportivo – regalerà tanti momenti di divertimento e socializzazione, così come accaduto a Venezia, a Palermo, a Bari e a Roma. Clinic Top Coach : il Top Coach Saverio Palmieri, ex azzurro, maestro federale nazionale e – oltre che protagonista nei quadri tecnici delle nostre nazionali, che ha guidato con Marcela Ferrari ai Mondiali in Qatar – darà vita a un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum.

: il Top Coach Saverio Palmieri, ex azzurro, maestro federale nazionale e – oltre che protagonista nei quadri tecnici delle nostre nazionali, che ha guidato con Marcela Ferrari ai Mondiali in Qatar – darà vita a un Clinic dedicato agli ospiti di Banca Mediolanum. Inclusive Padel: l’associazione Bionic People guidata da Alessandro Ossola, primatista italiano dei 60, 100 e 200 metri nelle gare di velocità e protagonista alle Paralimpiadi di Parigi, è impegnata da tempo nell’organizzazione di eventi inclusivi e di socializzazione nel mondo del padel, con il fine di trasformare le barriere in rampe di lancio per l’attività sportiva. Alessandro Ossola e altri membri dell’associazione Bionic People si esibiranno insieme agli ospiti di Banca Mediolanum in un match di padel inclusivo.

PLAYTOMIC Ancora una volta è confermata l’attività di livellamento PLAYTOMIC, una partnership con la più grande comunità di giocatori di racchette e club di tutto il mondo. Fino a venerdì 15 novembre, i clienti di Banca Mediolanum potranno accedere su prenotazione tramite l’app Playtomic, a lezioni di livellamento, a partire dalle ore 17. Un’opportunità unica per la crescita sportiva degli appassionati e che – a seconda delle adesioni – potrà essere estesa a tutto il bacino Playtomic. L’attività di livellamento sarà una bella occasione per giocare con Istruttori Playtomic che certificheranno il reale livello di gioco nell’App stimolando la socializzazione e il divertimento.

JOMA Anche nella tappa conclusiva della Mediolanum Padel Cup sarà Joma a vestire gli atleti fornendo la maglietta ufficiale dell’evento. Durante la settimana del torneo, come accaduto a Venezia, Palermo, Bari, Roma e Pescara, sarà inoltre possibile provare gratuitamente le racchette test.

CUPRA Giovane brand automotive contemporaneo e non convenzionale che unisce emozione, elettrificazione e prestazioni per ispirare il mondo da Barcellona. Creato nel 2018 è diventato uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa, dall’inizio del suo percorso CUPRA ha abbracciato il mondo del padel all’insegna di valori importanti quali sportività, inclusione, fairplay, spirito d’innovazione, capacità di reinventarsi e stabilire nuove regole del gioco, sfidando lo status quo. In occasione dell’ultima tappa del torneo Mediolanum Padel Cup a Como, CUPRA sarà presente come official sponsor.

FONDAZIONE MEDIOLANUM EF. L’attenzione e la cura verso la NextGen è un obiettivo primario dello sport e in particolare degli sport di racchetta per trasmettere i migliori valori sportivi, etici ed educativi alle nuove generazioni. L’impegno verso il popolo dei bimbi è al centro della missione di Fondazione Mediolanum, nata nel 2001 e che dal 2005 concentra il proprio impegno per intervenire in aiuto dei più piccoli in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Le sei tappe del Torneo Mediolanum Padel Cup sono anche un’occasione per sensibilizzare giocatori e spettatori a favore del progetto “Voglio Andare a Scuola”, la raccolta fondi annuale per prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile che in Italia colpisce circa tre milioni di bambini e bambine. A determinare l’abbandono non sono soltanto le difficoltà economiche, ma anche quelle emotive legate ai disturbi dell’apprendimento e alle esperienze didattiche e sociali sfavorevoli. Problemi acuiti dopo la pandemia. Per questo Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2024, insieme a Fondazione L’Albero della Vita, CIAI e IL MANTO scs, con la raccolta fondi “Voglio andare a scuola” con l’obiettivo di aiutare, in tutta Italia, 680 minori a rischio abbandono precoce degli studi dando loro sostegno e potenziamento didattico extrascolastico. #voglioandareascuola www.fondazionemediolanum.it

*NB La prima fascia delle classifiche FITP è divisa in due gruppi:

prima fascia star, composto da giocatori italiani nelle prime 150 posizioni e giocatrici italiane nelle prime 100 posizioni del ranking FIP e con coefficiente nel ranking nazionale diverso da zero;

prima fascia, composto da 20 giocatori e 15 giocatrici in ordine di coefficiente dato dall’attività svolta in Italia oltre i giocatori di cittadinanza straniera equiparati per ranking internazionale.