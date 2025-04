Turismo sul Lago di Como e in Lombardia: queste casette open-air sono per la rivoluzione dei borghi

L’Assessore regionale al Turismo, Moda e Design Barbara Mazzali ha preso parte oggi al talk “Open Air Design Vision”, tenutosi in Piazza del Compasso d’Oro nell’ambito della Milano Design Week, con un intervento dedicato al ruolo strategico dell’architettura mobile e del turismo open-air nella valorizzazione dei territori meno conosciuti della Lombardia.

«Il futuro dell’ospitalità è già cominciato, e parla il linguaggio della sostenibilità, della flessibilità e del rispetto del paesaggio – ha dichiarato Barbara Mazzali –. Oggi il turismo open-air rappresenta non solo un trend in espansione, ma una vera leva economica per la rinascita di aree interne e borghi che meritano una nuova centralità. L’architettura modulare consente di creare valore senza consumo di suolo, offrendo soluzioni abitative e ricettive ad alto impatto qualitativo, ma a basso impatto ambientale».

Nel corso del panel sono stati presentati casi studio e modelli d’avanguardia legati all’ospitalità all’aria aperta, tra cui il Villaggio Olimpico di Cortina, esempi di glamping sul Lago di Garda, soluzioni modulari in Valtellina e progetti di campus diffusi integrati nel territorio. Temi al centro anche della riflessione dell’Assessore, che ha sottolineato come il comparto outdoor sia in forte crescita e rappresenti una risorsa strategica per la Lombardia.

«Il turismo open-air ha cambiato radicalmente la percezione della vacanza: non è più un’alternativa economica, ma una scelta di valore, legata al benessere, alla natura e all’autenticità dell’esperienza – ha affermato Mazzali –. La Lombardia ha tutte le carte in regola per essere un laboratorio d’innovazione in questo settore, con una filiera che unisce design, manifattura, artigianato, outdoor experience e valorizzazione delle eccellenze locali».

Regione Lombardia è attualmente impegnata nella promozione di progettualità legate al turismo sostenibile e diffuso, anche attraverso bandi regionali, azioni di marketing internazionale e iniziative volte alla valorizzazione dei territori meno battuti, in un’ottica di sviluppo inclusivo e duraturo. «Il design applicato al turismo non è solo una questione estetica, è la capacità di costruire futuro. E noi, come Regione, ci siamo», ha concluso.