La ciclopedonale tra il centro di Cantù e Asnago si farà, c’è l’intesa Bongiasca-Galbiati. Ecco il progetto

Via libera alla nuova pista ciclo pedonale di Cantù-Asnago. L’infrastruttura metterà in collegamento la Stazione ferroviaria di Cantù Asnago e la rotatoria di via Giovanni da Cermenate / Corso Europa, snodandosi prevalentemente lungo la Strada Provinciale 34 e, per un breve tratto, affiancando la Roggia Cascina Mera. Oggi è stato firmato l’accordo di programma tra Provincia di Como e Comune di Cantù. “Si tratta di un’opera attesa da decenni che oggi può diventare realtà grazie all’importante contributo della Provincia di Como, di cui ringrazio il Presidente, Fiorenzo Bongiasca, e il dirigente Bruno Tarantola. Si tratta di un’opera strategica per i cittadini che prevede, da un lato, la creazione di un collegamento con il centro e con la stazione di via Vittorio Veneto, dall’altro lato la messa in sicurezza di un lungo tratto di strada percorso da tanti canturini. A tutti è nota l’annosa questione della c.d. “ex cava Porro”, con presenza di spartitraffico a perimetro delle corsie di decelerazione e di accumulo e mancanza di illuminazione in corsie dismesse. Con la realizzazione della pista ciclopedonale agiremo anche su questo fronte. L’opera si inserisce, inoltre, all’interno di quella che è la filosofia della nostra Amministrazione: sensibilizzare verso l’utilizzo di mezzi alternativi a quelli privati”, dice ils sindaco Alice Galbiati.

La nuova pista ciclopedonale si collegherà a quella esistente in Corso Europa, dando vita ad un percorso lungo 1.5 km, di cui circa 350 m all’interno del centro di Asnago. Si risponderà, in tal modo, alla richiesta del territorio di percorsi sicuri e percorribili con mezzi alternativi alle quattro ruote. A questo proposito, l’Amministrazione Comunale si è già attivata realizzando una pensilina fotovoltaica per la ricarica di biciclette elettriche ed altri dispositivi preposti alla mobilità leggera e sostenibile.

Nel mese di dicembre, è stato così approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica per un importo complessivo di 1 milione di euro, di cui 500mila finanziati dalla Provincia di Como e 200 mila già co-finanziati da Regione Lombardia.

Il progetto prevede la realizzazione in quattro lotti funzionali:

Lotto I – tratto roggia Mera comprensivo di consolidamento fronte

Lotto II – tratto stazione Cantù Asnago – roggia Mera

Lotto III – illuminazione pista cliclopedonale

Lotto IV – Consolidamento Roggia Mera e predisposizione sede pista ciclopedonale.

QUI IL DETTAGLIO NEL DOCUMENTO NAVIGABILE:

“La Provincia è la casa dei Comuni. Aiutare gli enti comunali a realizzare opere di pubblica utilità come quella in oggetto è nostro preciso compito. Al momento sono quattro le piste ciclopedonali che ci stiamo impegnando a realizzare, tra cui quella di Cantù Asnago, a testimonianza del supporto della Provincia nei confronti del territorio”, spiega il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. “Siamo orgogliosi di questo risultato. Il progetto consentirà di collegare il centro cittadino con la frazione di Asnago, con la stazione ferroviaria in direzione Milano e con la rete di sentieri sviluppata all’interno del Parco delle Groane. L’opera era attesa da decenni ed oggi abbiamo finalmente sostanziato un accordo con la Provincia di Como, che finanzierà il progetto per il 50%. Ringrazio quindi il Presidente, Fiorenzo Bongiasca, e il dirigente d’Area, Bruno Tarantola, per il supporto e il sostegno accordatoci. La pista ciclabile è parte di un più ampio progetto di mart mobilty che ha previsto, tra le azioni, il posizionamento di colonnine per la ricarica di bici elettriche, grazie anche ai finanziamenti ricevuti da Regione Lombardia”, conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Cattaneo.