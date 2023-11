Il Ceresio e la paura a Mendrisio: “E’ acqua potabile? Con i Pfas rischi danni a fegato, tiroide e cancro”. L’interrogazione al Municipio

Il tema non è chiaramente solo svizzero perché il Ceresio (altrimenti: Lago di Lugano) è uno specchio d’acqua diviso da confine tra Italia, province di Como e Varese, e Svizzera, Canton Ticino. Quindi, quanto succede da una parte, fatalmente, succede dall’altra. Il confine c’è, è di Stato, ma l’acqua giustamente non lo sa. E si pone un problema, come raccontato oggi da Tio.ch.

Spiega il giornale elvetico: “In futuro, i cittadini di Mendrisio usufruiranno di acqua prelevata dal lago Ceresio per mezzo dell’Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM). Secondo le autorità, la costruzione di una nuova stazione di captazione e potabilizzazione a lago, garantirà un approvvigionamento idrico sicuro”. Già ma i colleghi d’oltre confine evidenziano come ultimamente siano “emerse criticità riguardo alla presenza nel lago di sostanze Pfas, una famiglia di sostanze chimiche difficilmente degradabili che l’industria produce e impiega da decenni”.

Allora, i Pfas, spiega Fondazione Veronesi, sono “l’acronimo inglese di “perfluorinated alkylated substances”, nascono negli anni ’40 come composti chimici detti “di sintesi”. Oggi contiamo oltre 4.000 sostanze appartenenti a questa famiglia, molto utilizzate nell’industria. Si tratta di sostanze resistenti ai maggiori processi naturali di degradazione grazie alla presenza di legami molto forti tra atomi di fluoro e carbonio”.

Sono pericolosi? Si legge: “Negli ultimi anni i Pfas e i loro derivati sono stati sotto indagine per il loro effetto negativo sull’ambiente e sulla salute. Sono recenti le notizie diffuse circa la contaminazione dell’acqua destinata al consumo giornaliero in Veneto e Lombardia” (qui trovate l’approfondimento completo che consigliamo di leggere bene).

E dunque il dibattito in Ticino è aperto. Scriver ancora Tio.ch: “Di recent sono emerse criticità riguardo alla presenza nel lago di sostanze Pfas, una famiglia di sostanze chimiche difficilmente degradabili che l’industria produce e impiega da decenni. «A causa della loro persistenza – fanno notare Antonia Bremer e Tiziano Fontana della Lista civica per Mendrisio -, queste sostanze si possono accumulare nell’ambiente, nelle derrate alimentari, negli animali e nell’essere umano e possono avere effetti negativi sulla salute quali danni al fegato, malattie della tiroide, problemi di fertilità e cancro». La rete di canalizzazioni del Consorzio depurazione acqua Mendrisio e dintorni (CDAM) si estende per 66 km e raccoglie le acque di scarico evacuate in buona parte a sistema misto (acque luride + acque meteoriche) per poi rilasciarle nel lago Ceresio dal quale l’acquedotto a lago preleverà l’acqua di cui noi usufruiremo e che andremo anche a bere”.

Così Bremer e Fontana hanno posto domande precise al Municipio di Mendrisio. Eccole: