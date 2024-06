Appena compiuti i 100 anni, la storica azienda comasca rende più dolce il G7 a Borgo Egnazia: “Un enorme piacere”

Dolcezze comasche per i potenti della Terra riuniti in Puglia. Le caramelle Ambrosoli, la storica azienda comasca con sede a Ronago, leader nella produzione e commercializzazione di miele che lo scorso anno ha compiuto 100 anni, sè infatti partner ufficiale del vertice G7 che si tiene a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi, da oggi al 15 giugno.

La storica azienda della provincia di Como, divenuta famosissima con le caramelle al miele nate dalla volontà del fondatore Giovanni Battista, addolciranno i tavoli di lavoro del vertice.

“È un enorme piacere per noi rappresentare parte dell’eccellenza italiana in questo evento di rilevanza internazionale – ha dichiarato il Presidente, Alessandro Ambrosoli – l nostro auspicio è che le nostre caramelle possano contribuire con un ‘dolce tocco’ ad affrontare i fondamentali e complessi temi che verranno discussi nei prossimi giorni al G7”.

Ambrosoli da oltre un secolo tramanda antiche tradizioni reinterpretate alla luce di innovativi metodi di produzione e di gestione aziendale. I prodotti Ambrosoli – che siano i classici vasetti di miele, le caramelle o la linea di integratori, lanciata di recente – hanno tutti come punto fermo il miele.