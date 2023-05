Appiano, ancora un blitz dei Carabinieri: arrestati due stranieri senza dimora. Trovati droghe, coltello e soldi

Nuovo intervento antidroga, ieri, nell’area boschiva compresa nel Parco Pineta, in località “Carbunitt”, nel territorio del Comune di Appiano Gentile. I Carabinieri, con il supporto del personale degli “Squadroni Cacciatori Calabria e Puglia”, hanno sorpreso e arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini stranieri di 34 e 42anni, entrambi senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e pregiudicati.

I due stranieri alla vista dei militari operanti hanno tentato di scappare ma sono stati bloccati grazie all’appostamento che era stato appositamente predisposto.

In seguito alla perquisizione personale e all’ispezione del bivacco, sono stati trovati droga e denaro. In particolare sono stati sequestrati circa 127,10 grammi di hashish, 241,55 grammi di cocaina e 452,51 grammi di eroina, oltre ad un coltello a serramanico, un bilancino, del materiale per il confezionamento, 6.373 euro e 290 franchi svizzeri in contanti.