Architetto mondiale e azienda da 128 milioni di fatturato: in Lombardia rinasce storica ex cittadella industriale

L’ex complesso industriale tessile Reggiani Macchine a Bergamo si prepara a una storica rigenerazione urbana. Il sito dismesso, situato tra via Corridoni e viale Giulio Cesare, vedrà la trasformazione della sua porzione nord nella nuova sede del Gruppo CRS Impianti e Costruzioni SpA.

Il progetto d’autore: Tadao Ando e l’architettura di fama mondiale

La notizia più rilevante è la firma del progetto: l’architetto giapponese di fama mondiale Tadao Ando guiderà lo sviluppo del nuovo complesso aziendale.

Archistar: Tadao Ando , noto per l’uso del cemento a vista, la luce e l’armonia spaziale.

Team Italiano: Collaboreranno gli studi italiani MCA – Mario Cassinelli e Dante O. Benini Partners & Architects .

Obiettivo: Creare un hub che unisca funzionalità, identità estetica e sostenibilità, con uffici, laboratori tecnici, ricerca, aree verdi e un centro di formazione.

Dettagli dell’acquisizione e del sito

CRS Impianti e Costruzioni, azienda con oltre 35 anni di esperienza, 420 dipendenti e un fatturato di oltre 128 milioni di euro, ha acquisito l’area nord di circa 50.000 mq dal Gruppo Manzi.

Area Nord (CRS): Nuova sede aziendale con funzioni produttive-terziarie.

Area Sud (Gruppo Manzi): Saranno sviluppate nuove funzioni residenziali e servizi.

L’operazione è stata resa possibile dall’acquisizione della porzione sud da parte del Gruppo Manzi (già proprietario del nord) a fine settembre 2025, che ha dato il via alla definizione del futuro del sito.

Impatto sul territorio e prossimi passi

Il progetto è salutato con favore dalle autorità locali, tra cui la sindaca Elena Carnevali e l’assessore alla Rigenerazione Urbana Francesco Valesini, che sottolineano il valore di mantenere una funzione produttiva-terziaria e l’importanza della collaborazione tra pubblico e privati.

Rigenerazione: L’intervento è cruciale per la seconda area dismessa più grande di Bergamo.

Viabilità e Servizi: Il piano prevede anche una nuova viabilità , parcheggi adeguati (in relazione anche alla nuova linea TEB della Valle Brembana) e la creazione di aree verdi pubbliche e private.

Tempistiche: I lavori preliminari inizieranno nei prossimi mesi. La presentazione ufficiale del masterplan e il calendario operativo sono attesi in una fase successiva, dopo la formalizzazione della convenzione quadro.

Il progetto CRS, guidato dalla famiglia Civettini, si configura non solo come una nuova sede, ma come un “simbolo della visione futura” che restituirà valore al territorio bergamasco.