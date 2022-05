Avis Lombardia, numeri in crescita e sempre più donatori anche in provincia di Como

L’Avis Regionale Lombardia, dopo due anni di distanza fisica imposta dalla pandemia, si è ritrovata in presenza per l’assemblea regionale. Inoltre, nonostante le asperità degli ultimi due anni, il 2022 vede Avis festeggiare il 50° anniversario. E i numeri certificano una realtà in continua evoluzione: l’Avis Lombardia è la sede a cui afferiscono circa il 22% dei donatori volontari sul territorio nazionale, i quali contribuiscono per circa il 24% alle donazioni totali. Sono inoltre più di 268 mila i soci di Avis Regionale Lombardia, di cui il 97% donatori, con un incremento dell’+1% (rispetto al 2020) dei nuovi donatori tra i 18 e i 25 anni, del +4,3% di nuovi iscritti e del +5,7% delle donazioni totali. E in questa rete complessa che funziona con precisione anche la provincia di Como fa la propria parte con 22 sedi territoriali sul totale reginale di 658 con 15.570 donatori per un totale di 15.870 soci.

Un argomento delicato sul quale interviene Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

“Avis è una comunità forte, che negli anni ha contribuito tantissimo nella diffusione della cultura del dono. Per il futuro sarà fondamentale lavorare per valorizzare sempre di più questa grande ricchezza, cercando di tramandare questa cultura alle nuove generazioni, che stanno già dimostrando una bella propensione verso il mondo del volontariato. Regione Lombardia è al fianco di Avis e continuerà a sostenere questa realtà”, ha detto l’assessore.

Importante nella fase di riorganizzazione del servizio dopo la fase pandemica e per supplire alle perdite derivanti dal Covid, un contributo in corso di erogazione di 1.660.000 euro con la promessa di un ulteriore ristoro che porta il contributo totale a due milioni di euro.