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Blevio e l’incubo maltempo: 350mila euro per la sicurezza del territorio

  • 08:56

Regione Lombardia interviene per rafforzare la sicurezza del territorio di Blevio, dopo il violento evento meteorologico dello scorso 9 giugno che ha provocato situazioni di dissesto lungo il torrente Pertus. Su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, la Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 350.000 euro per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio di colate detritiche e alla tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento consentirà di eseguire opere di manutenzione straordinaria delle reti paramassi già esistenti e di installare due nuove barriere con funzione di trattenuta delle colate detritiche, così da ridurre il rischio per abitazioni, viabilità e infrastrutture poste a valle. Gli interventi saranno realizzati sulla base del progetto trasmesso dal Comune di Blevio, ritenuto tecnicamente adeguato dagli uffici regionali.

“La sicurezza dei cittadini e la difesa del territorio – ha commentato l’assessore Comazzi – rappresentano una priorità assoluta per Regione Lombardia. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito Blevio abbiamo agito con rapidità, mettendo a disposizione le risorse necessarie per intervenire su una situazione di particolare criticità. Questi lavori consentiranno di rafforzare le opere di difesa già presenti e di ridurre in modo significativo il rischio di nuove colate detritiche”.

“Continuiamo a investire nella prevenzione  – ha concluso – perché ogni euro speso per mettere in sicurezza il territorio significa maggiore tutela per le comunità locali, le famiglie e le attività economiche”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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