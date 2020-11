Rezza: “Lombardia tra le più colpite, oggi 7.800 casi. Zona rossa? Stiamo valutando”

Lombardia, Piemonte e Campania zone rosse, dunque in lockdown? “Questo è ancora in via di valutazione (la cabina di regia è riunita da stamattina, ndr) ma i criteri ormai li conoscete: incidenza e tendenza, che ci danno una prospettiva sulla trasmissione dei casi. Se l’indice Rt aumenta, sai che domani i casi cresceranno, dopodomani le ospedalizzazioni e quindi le terapie intensive. Poi ci sono altri 21 indicatori, ossia quelli di resilienza cioè quanto il sistema è in grado di rispondere”.

Ad esprimersi così, nella conferenza stampa di oggi, il Direttore Generale della prevenzione al Ministero della Salute Giovanni Rezza.

Sul fronte dei numeri, oggi il Ministero della Salute ha registrato 30.550 nuovi casi (con 212mila tamponi), 67 ricoveri in terapia intensiva, un migliaio in area medica e 352 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 28.244, 353 i decessi. “Vediamo una certa stabilizzazione a livelli relativamente elevati il che non è un segnale del tutto positivo; il rapporto tra positivi e test eseguiti è attorno al 10%, un segnale non del tutto positivo”, ha commentato ancora Rezza. Il quale però ha sottolineato che anche il trend dei ricoveri “mostra una certa stabilizzazione”.

In Lombardia, sui contagi di oggi, Rezza ha detto che siamo “attorno a 7.800 casi”. Per la precisione: 7.758 nuovi contagi in Regione Lombardia con 96 decessi.

A breve, comunque, arriverà il bollettino dettagliato di Regione Lombardia con i numeri anche suddivisi per provincia.