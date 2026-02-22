Cambia la Lombardia: c’era l’impero industriale, arriva il quartiere da 200 milioni e nasce senza auto

Il futuro di Pavia passa per la rigenerazione dell’ex area Necchi, storico comparto industriale delle macchine per cucire. È stato presentato ufficialmente presso l’Università il Master Plan promosso da Supernova, un ambizioso progetto di riqualificazione urbana che prevede un investimento complessivo superiore ai 200 milioni di euro.

L’intervento, firmato dallo studio internazionale Arup, trasformerà una superficie di 112mila metri quadrati in un nuovo distretto moderno, sostenibile e perfettamente integrato con il tessuto cittadino.

Un polmone verde tra Naviglio Pavese e Scalo Pavia

L’area si trova in una posizione strategica, fungendo da cerniera tra il Naviglio Pavese e lo Scalo ferroviario. Il cuore del progetto è la creazione di un quartiere “car-free” (senza auto), dominato da una grande diagonale ciclopedonale.

I numeri e le opere principali:

Aree verdi e spazi pubblici: oltre 40.000 metri quadrati.

Infrastrutture strategiche: realizzazione della “radiale” (collegamento tra via Olevano e viale Repubblica), una nuova passerella sul Navigliaccio e un sottopasso ciclopedonale.

Recupero storico: il progetto non dimentica le radici industriali di Pavia, prevedendo il restauro di elementi architettonici iconici, come l’edificio disegnato da Marco Zanuso.

Bonifiche e demolizioni: a che punto siamo?

Prima di costruire il futuro, è necessario risanare il passato. Dal 2019 l’area è oggetto di importanti interventi:

15 milioni di euro già investiti.

80% delle demolizioni fuori terra già completate.

Bonifica del suolo costantemente in corso per garantire la massima sicurezza ambientale.

Un mix funzionale: studenti, famiglie e commercio

La nuova Necchi non sarà solo un quartiere residenziale, ma un centro di servizi polifunzionale capace di attrarre diverse tipologie di utenti:

Residenze: appartamenti in edilizia convenzionata e abitazioni moderne. Student Housing: nuovi posti letto per la popolazione universitaria. Ospitalità e Commercio: un budget hotel, negozi di vicinato, spazi per il food & beverage e la grande distribuzione.

“L’ex Necchi è rimasta ai margini per troppo tempo – ha dichiarato il sindaco di Pavia, Michele Lissia. “Riportarla in vita significa restituire sicurezza e qualità a un quadrante strategico. Ora avviamo un percorso di partecipazione: la città deve sentire questo spazio come un bene comune”

Tempistiche: quando inizieranno i lavori?

L’obiettivo di Supernova è chiaro. Dopo il confronto con le istituzioni e la cittadinanza, l’iter burocratico punta all’apertura dei cantieri entro il secondo semestre del 2027.

Paolo Signoretti, fondatore di Supernova, ha sottolineato: “Abbiamo sempre creduto nel potenziale di Pavia. Il nostro obiettivo è dare concretezza a questo Master Plan in modo costruttivo e condiviso.”