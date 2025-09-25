Splendido in Lombardia: nasce un gioiello naturale unico tra cielo, acque purissime e monti dal panorama mozzafiato

Un percorso che evoca profumi di limoni e ulivi, custode di storie di eremiti e pellegrini, e che offre panorami mozzafiato sul Lago di Garda: è il nuovo Cammino di Montecastello di Tignale. Un anello di circa 8,5 km, concepito per chi desidera un’esperienza autentica in cui natura, cultura e spiritualità si fondono in un racconto singolare.

Il Cammino di Montecastello è stato ideato con l’obiettivo di valorizzare il vasto patrimonio dell’Alto Garda e promuovere un turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato. L’iniziativa fa parte del progetto “Racconti dal Territorio“, sostenuto dal Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia nell’ambito del bando Innovacultura. Il progetto, promosso dal Comune di Tignale, ha visto la collaborazione di diversi partner:

Oros , che ha giocato un ruolo cruciale nella raccolta di materiali, nella valorizzazione e nella narrazione del progetto.

, che ha giocato un ruolo cruciale nella raccolta di materiali, nella valorizzazione e nella narrazione del progetto. FROM , che ha approfondito le radici storiche del territorio, recuperando testimonianze, fonti storiche e materiali inediti.

, che ha approfondito le radici storiche del territorio, recuperando testimonianze, fonti storiche e materiali inediti. Istemi – Materials Testing, che si è focalizzata sulla raccolta di risorse multimediali e rilievi digitali, creando modelli 3D, digital twin e tour virtuali grazie all’uso di tecnologie avanzate.

Il percorso ricalca l’antico pellegrinaggio della statua della Madonna di Montecastello, collegando luoghi di grande rilevanza storica, artistica, paesaggistica e spirituale. Tra le tappe principali figurano:

Il Santuario di Montecastello , un vero scrigno di fede arroccato a picco sul lago.

, un vero scrigno di fede arroccato a picco sul lago. L’ Eremo francescano di San Giorgio in Varolo , un luogo di silenzio e profonda natura.

, un luogo di silenzio e profonda natura. La suggestiva Limonaia di Prà de la Fam , ancora oggi attiva e testimonianza viva della tradizione agricola del Garda.

, ancora oggi attiva e testimonianza viva della tradizione agricola del Garda. Le antiche chiese di San Rocco e San Pietro , che custodiscono secoli di storia e devozione popolare.

, che custodiscono secoli di storia e devozione popolare. Il suggestivo Sentiero delle Operaie, che scende fino a Campione del Garda e rievoca la dura vita delle lavoratrici del cotonificio, trasformando la camminata in un racconto corale di fede, lavoro e comunità.

Un impegno per il turismo slow e la comunità locale

“Con questo progetto, Tignale intende rafforzare la propria identità come destinazione turistica slow, capace di unire cultura, spiritualità e rispetto per l’ambiente”, ha dichiarato Daniele Bonassi, Sindaco di Tignale. “Si tratta di un percorso che valorizza la comunità locale e, allo stesso tempo, apre nuove prospettive di sviluppo sostenibile”.

Laura Vassallo, Assessore alla Cultura di Tignale, ha aggiunto: “Ringraziamo Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e i partner del bando Innovacultura per il loro sostegno concreto e lungimirante, e un grazie sentito a tutti coloro che hanno creduto e reso possibile questo progetto. Il nostro auspicio è che il Cammino di Montecastello diventi un punto di riferimento per il turismo culturale sostenibile e per l’innovazione nella fruizione del patrimonio”.

Matteo Brambilla, co-fondatore di FROM, ha sottolineato il duplice valore dell’iniziativa: “Un progetto che, in sinergia con l’evoluzione dell’Ecomuseo, mira a rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale e a valorizzare un percorso storico, recuperato grazie al lavoro di tutti i partner”.

Eduardo Caliano, Direttore Generale di Istemi Srl, ha commentato con orgoglio la partecipazione al progetto: “Siamo riusciti a trasformare la memoria dei luoghi in un sistema informativo accessibile e permanente, capace di restituire con rigore scientifico e chiarezza divulgativa l’identità storica e geomorfologica del territorio. Questo non solo valorizza il patrimonio culturale e ambientale, ma offre anche nuove opportunità per la comunità locale e per i visitatori”.

Roberta Smiraglia, Project Manager di Oros, ha concluso: “Il progetto ‘Racconti dal Territorio’ ci ha permesso di dare voce all’identità di Tignale, trasformandola in un’esperienza accessibile e condivisa. Il Cammino di Montecastello non è solo un itinerario, ma un racconto vivo di memorie, tradizioni, spiritualità e lavoro comunitario. Restituirlo come esperienza rafforza il legame con il territorio e, al contempo, lo apre a chi desidera conoscerlo in profondità”.

Turismo “dolce” e iniziative future

Il cammino è stato concepito per un turismo “dolce” e intermodale, che incoraggi l’uso dei mezzi pubblici e coinvolga attivamente la comunità locale: ristoratori, albergatori, artigiani, la Casa di Esercizi Spirituali Cardinale Carlo Maria Martini e la Diocesi di Brescia.

Tra le future azioni, è prevista l’installazione di nuova segnaletica informativa e il restauro delle cappelle votive del Rosario. Il progetto ha anche incluso la creazione di un logo dedicato, l’integrazione del percorso nelle app Visit Tignale e Orobie Active (disponibili su Apple Store e Google Play) e una serie podcast originale, “Passi di Tignale“. Il primo episodio del podcast, che accompagna gli ascoltatori lungo il percorso raccontando luoghi e personaggi, è disponibile dal 25 settembre 2025 su Spreaker, Spotify e Amazon Music.

Dettagli tecnici dell’itinerario

Il Cammino di Montecastello di Tignale si sviluppa su un dislivello di circa 870 metri e richiede un tempo di percorrenza continua di 4 ore. È classificato E-E (escursionistico per escursionisti esperti in alcuni tratti). Con i suoi panorami spettacolari e le testimonianze storiche, rappresenta un invito a esplorare il Lago di Garda in modo autentico, immersivo e rispettoso dell’ambiente.

Per scoprire di più sul Cammino di Montecastello, puoi consultare il sito dell’Ecomuseo Pra de la Fam, il video trailer del cammino pubblicato su YouTube e il podcast “Passi di Tignale”.