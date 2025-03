Cercasi 14 autisti di bus sul Lago di Como, c’è l’Academy: formazione, 750 euro al mese subito e benefit

Asf Autolinee, società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia, presenta il nuovo corso dell’Academy Asf-Enaip, per la formazione di nuovi autisti, in partnership con Enaip Como. Cominciato nei giorni scorsi, si tratta di un progetto innovativo per il territorio e per l’azienda stessa: l’obiettivo è crescere “in casa”, fidelizzandoli, i futuri dipendenti, nel caso specifico operatori di esercizio per la guida di autobus per il trasporto persone.

“Sali a bordo, cogli l’opportunità!”: è lo slogan della partnership Asf Autolinee-Enaip, che punta a risolvere il problema del reperimento di personale con un approccio innovativo e con modalità improntate all’attenzione alla persona e a una formazione di qualità.

Il nuovo corso, che è stato preceduto da un Open Day a Menaggio e uno presso Enaip a Como, punta alla formazione di 14 nuovi autisti: 3 candidati per Bellagio, 6 per Menaggio e 5 per la sede di Lazzago per altre linee extraurbane, assunti in formazione lo scorso 1 marzo.

LE NOVITÀ

Asf Autolinee, principale attore del trasporto pubblico comasco su gomma, punta non solo a formare autisti, ma a fornire loro una formazione altamente professionale e di qualità. Per questo motivo, ha individuato quale partner strategico la Fondazione Enaip Lombardia, ente di formazione e di servizi professionali che ha già attivato con successo numerose Academy, basate su un modello che coniuga strettamente la crescita delle persone, delle aziende e dei territori. Elementi innovativi e qualificanti del progetto Asf-Enaip sono la forte aderenza territoriale, la gratuità del corso svolto presso Enaip e l’assunzione dei candidati autisti da parte di Asf Autolinee, fin dall’avvio del corso stesso, con alcuni benefit come gratuità del trasporto sui mezzi Asf e buoni pasto.

I NUMERI

L’obiettivo del progetto è la formazione e l’assunzione di 14 nuovi conducenti per integrare il personale in servizio sugli autobus della rete gestita da Asf Autolinee. Dal precedente corso sono stati formati 34 nuovi autisti, di cui 28 rimasti in azienda. Il progetto è rivolto a cittadini domiciliati a Como, disoccupati e con un’età minima di 21 anni, in possesso di patente B o superiore.

PERCORSO

Il percorso formativo appena cominciato prevede due azioni. La prima è un corso di formazione in scuola guida di 130 ore per l’acquisizione della patente D e della CQC. La seconda è un corso di 190 ore nella sede di Enaip Como finalizzato a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie a interpretare con la massima professionalità il ruolo di conducente. I moduli di questo corso consentiranno ai futuri autisti di conoscere in modo più approfondito il territorio comasco, soprattutto nelle sue valenze turistiche, di comunicare con i passeggeri anche in lingua inglese, di comprendere l’evoluzione del settore dei trasporti (in ottica di mobilità sostenibile), di adottare uno stile di guida improntato alla sicurezza e al comfort, di gestire efficacemente le relazioni con i passeggeri (una tematica di strettissima attualità).

IL CONTRATTO

L’elemento di novità, rispetto al passato, è l’inquadramento contrattuale immediato del candidato autista, all’avvio dei corsi. Si tratta di un contratto a tempo determinato di sei mesi, per 20 ore settimanali, da 750 euro mensili (con maturazione di tredicesima e quattordicesima), integrato da buoni pasto da 8 euro al giorno, da un’indennità di presenza piena di 5 euro e un abbonamento gratuito su tutta la rete Asf Autolinee. Al termine dei corsi la trasformazione del contratto a tempo indeterminato rappresenta il coronamento del percorso formativo di ciascun corsista.

DICHIARAZIONI

Massimo Bertazzoli, AD Asf Autolinee: “Oggi presentiamo il quarto corso mirato alla formazione di autisti per le linee del lago e di altre extraurbane, denominato “Academy Asf-Enaip”. Forti dell’esperienza maturata con le precedenti edizioni, abbiamo sviluppato un programma di formazione all’avanguardia, concepito per preparare i nostri autisti a affrontare le sfide del domani. Questo percorso non è solo un semplice corso di guida: è un’esperienza completa che combina tecnologia, competenze soft e una forte attenzione alla sostenibilità. Il programma prevede una formazione specifica su veicoli elettrici e sulle pratiche più diffuse di guida ecologica, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale del nostro settore: ogni chilometro percorso è un impegno per il benessere della nostra comunità”.

“L’Academy Asf-Enaip non è solo una risposta alle esigenze attuali, ma un investimento nel futuro della mobilità. Vogliamo formare autisti che siano non solo esperti nella guida, ma anche i principali attori nella sostenibilità e nella responsabilità sociale – prosegue Bertazzoli – I nostri allievi hanno fatto una scelta coraggiosa e importante, il conducente è un ruolo di estrema fiducia e di grande responsabilità: ogni giorno, è chiamato a garantire viaggi sicuri e confortevoli, offrendo al contempo gentilezza, cortesia e assistenza a chiunque ne abbia bisogno. I conducenti sono veri e propri ambasciatori del servizio pubblico offerto da Asf. Questo corso accademico non solo li preparerà al conseguimento delle patenti professionalizzanti, ma li guiderà anche nella comprensione profonda del loro ruolo come professionisti responsabili e consapevoli. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i nostri allievi per aver scelto di intraprendere questo percorso sfidante con noi. Insieme al personale già formato, sarete i protagonisti del cambiamento positivo della nostra comunità e vi auguro tutto il successo possibile”.

Ilenia Brenna, direttore Area Enaip Como-Cantù: “Questo modello formativo innovativo che, come Enaip Lombardia, abbiamo sviluppato da qualche anno, è particolarmente efficace per la preparazione degli autisti di autobus, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e contribuendo alla formazione di figure professionali altamente qualificate. Attraverso il nostro programma accademico, abbiamo avuto il privilegio di formare oltre 300 autisti, equipaggiandoli con le competenze pratiche e teoriche necessarie per svolgere un ruolo in tutta la Lombardia. Il nostro approccio si distingue non solo per la personalizzazione del percorso formativo, ma anche per l’importante supporto dei nostri tutor altamente qualificati, che con passione e dedizione guidano gli studenti durante tutto il processo di apprendimento. Questo calore umano e la continua assistenza garantiscono un’esperienza formativa unica, che va oltre la semplice trasmissione di nozioni teoriche, creando un ambiente di apprendimento stimolante. Inoltre, l’attenzione particolare alle esigenze delle aziende di trasporto e la cura del processo formativo consentono di creare una rete di professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro con solide basi. Con l’obiettivo di continuare a rispondere alle necessità di un settore in continua evoluzione. La partnership tra Enaip Como e ASF si è sempre di più consolidata e ci porta a oggi a presentare il quarto corso per autisti. Il lavoro è stato impegnativo anche per questa edizione, soprattutto per la selezione dei candidati, vista la richiesta dell’azienda di formare autisti per la zona dell’alto lago. Sono state intercettate circa 50 persone, e, insieme all’azienda, ne abbiamo selezionate 14 per il percorso formativo”.

INFO ai siti di Asf e Enaip Lombardia