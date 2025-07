Como, lo smottamento non era una cosa da poco: “Residenti fuori casa ancora per alcuni giorni”

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nei giorni scorsi non ha ancora esaurito i suoi effetti dirompenti. I residenti della palazzina di via Pio XI che erano stati fatti sgombrare per uno smottamento che aveva portato al cedimento di cinquanta metri cubi di terreno e di vegetazione a ridosso di un caseggiato, rimangono infatti ancora fuori casa.

Sono difatti in corso i lavori per mettere in sicurezza l’area e anche in queste ore si sta “lavorando per risolvere il problema più importante, ovvero quello di incanalare l’acqua in maniera tale che non sia più pericolosa, in caso di ulteriori precipitazioni, per le zona colpita e per il caseggiato presente”, ha spiegato il Commissario capo della Polizia locale di Como, Luca Callari.

“Sicuramente dovranno rimanere fuori casa ancora per alcuni giorni per consentire l’esecuzione di tutte le opere necessarie”, aggiunge.

Ieri intanto si è chiusa l’attività di censimento dei danni seguenti agli eventi meteo di sabato 5 e domenica 6 luglio. Ora si dovranno verificare le richieste che poi il Comune di Como provvederà a inoltrare a Regione Lombardia per i successivi adempimenti.