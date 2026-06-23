Chi è il giovane fuoriclasse (e ‘gioiello’ dello storico caffè comasco) campione italiano di Espresso

Caffé Milani – storica torrefazione nata a Como quasi 90 anni fa – celebra il successo di Matteo Colzani, vincitore dell’ESPRESSO ITALIANO CHAMPION 2026, la competizione promossa dall’Istituto Espresso Italiano che ogni anno mette alla prova i migliori professionisti del settore nella preparazione dell’espresso e del cappuccino secondo i più alti standard qualitativi.

La finale nazionale si è svolta il 17 e 18 giugno a Faenza e ha visto confrontarsi baristi provenienti da tutta Italia in una serie di prove tecniche e sensoriali dedicate ai due simboli della tradizione italiana del caffè. A conquistare il titolo è stato Matteo Colzani, formatore e docente di Altascuola Coffee Training, il centro di formazione dell’azienda dedicato ai professionisti dell’Horeca.

Per affrontare la competizione, Matteo Colzani ha scelto Gran Aroma, una delle miscele più rappresentative della gamma professionale di Caffé Milani. Certificata Espresso Italiano e premiata con la medaglia d’oro all’International Coffee Tasting, Gran Aroma si distingue per il gusto dolce e delicato, la crema morbida e vellutata e un profilo equilibrato che la rende particolarmente adatta a valorizzare la preparazione di espresso e cappuccino.

«Sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo. Il caffè è un mondo che mi accompagna da anni e che continua a insegnarmi il valore della pazienza, dell’attenzione e della formazione continua. Per la competizione ho scelto Gran Aroma di Caffé Milani, una miscela versatile e affidabile, capace di valorizzare il lavoro del barista in ogni fase della preparazione. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso professionale e che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato», racconta Matteo Colzani.

Il risultato ottenuto conferma il valore della formazione continua e della collaborazione tra professionisti e torrefattori, elementi che da sempre rappresentano un pilastro dell’attività di Caffé Milani.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato perché Matteo è da anni parte della famiglia Caffé Milani, sia come cliente sia come docente di Altascuola Coffee Training. La sua vittoria rappresenta un importante riconoscimento del lavoro, della professionalità e della passione che ogni giorno contribuiscono a diffondere la cultura dell’espresso italiano», commenta Elisabetta Milani.