Como, 7 furti in casa ogni giorno. E in estate cresce il timore: ecco come difendersi

Secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno in Italia vengono svaligiati più di 155mila appartamenti, praticamente uno ogni 3 minuti, con un rapporto di quasi 264 furti ogni centomila abitanti, valore che fa guadagnare al nostro Paese il sesto posto nella classifica europea degli Stati dove il fenomeno è più diffuso.

Numeri che spiegano il motivo per cui, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG*, il 64% degli italiani, pari a circa 27 milioni di persone, sia preoccupato che durante l’assenza estiva l’abitazione venga svaligiata.

in Lombardia, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 34.333 abitazioni, dato che equivale a 94 furti in casa ogni giorno.

A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Milano (9.451), seguita da Brescia (4.680), Monza e Brianza (3.961) e Varese (3.698), Como (2709).

Le paure prima di partire

Quando si parte per le vacanze, come detto, la paura più diffusa è di subire un furto in casa durante l’assenza; timore sentito soprattutto dai più giovani, nella fascia 18-24 anni, dove la percentuale arriva al 73,1% e dai residenti nelle regioni del Centro Italia (70%).

Ma non è l’unica; altra grande preoccupazione, condivisa da quasi 14 milioni di cittadini, è che durante la propria assenza l’abitazione possa subire danni da maltempo o, peggio, da calamità naturali. Un timore che impensierisce in misura maggiore i rispondenti con età compresa tra i 45 e i 54 anni (41% a fronte di una media nazionale pari al 33%) e i residenti nelle regioni del Nord Italia (44%).

Ecco come gli italiani si tutelano dai topi di appartamento

La paura dei furti in casa è la più diffusa e per questo tre italiani su quattro, prima di partire, adottano strategie per ridurre i rischi. L’indagine ha messo in evidenza che la più comune è quella di affidarsi al “controllo di vicinato”: 18 milioni di italiani incaricano un vicino, o una persona fidata, di controllare periodicamente l’appartamento e verificare così che sia tutto a posto, una modalità diffusa in particolare nel Nord Italia dove praticamente 1 su 2 adotta questa strategia.

Poco meno di un italiano su tre, pari a circa 12 milioni di individui, ha invece deciso di affidarsi alla tecnologia e di installare un sistema di videosorveglianza, mentre l’11% dei rispondenti ha dotato l’abitazione di grate antintrusione.

Circa 4,7 milioni di italiani chiedono a vicini o conoscenti fidati di svuotare regolarmente la cassetta delle lettere così da ridurre al minimo i segnali di assenza prolungata; 2,7 milioni, invece, preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata. Poco più di 2 milioni, infine, puntano sui vigilantes privati.

Le polizze casa

Nonostante la paura dei furti in abitazione, sono ancora relativamente pochi gli italiani che scelgono di tutelarsi con una polizza assicurativa ad hoc: lo fa, secondo l’indagine, meno del 20% del campione intervistato. Ancor meno gli italiani che, invece, tutelano la propria abitazione dai danni causati da catastrofi naturali come alluvioni e terremoti; secondo gli ultimi dati ufficiali*, appena il 7% delle abitazioni è coperto da questo tipo di evento.

I consigli per partire in serenità e ridurre i rischi

Per aiutare i consumatori a partire per le vacanze in serenità, ecco i cinque consigli di Facile.it su quali comportamenti tenere e quali evitare prima della partenza

Sistemi antintrusione. Dotarsi di sistemi antintrusione, come porte blindate, inferriate o videosorveglianza, riduce la possibilità che i ladri riescano ad introdursi in casa perché molto spesso i furti avvengono, banalmente, proprio attraverso finestre, balconi e porte.

La partenza. Meglio rimanga un segreto fra pochi. Molto spesso, prima di colpire, i malintenzionati studiano le abitudini e gli spostamenti delle future vittime. Proprio per questo è meglio non pubblicizzare l’imminenza del viaggio; per dissimulare la propria partenza da casa si può chiedere a vicini di casa, amici o parenti di svuotare la cassetta della posta, riposizionare lo zerbino dopo eventuali pulizie e tagliare l’erba del giardino. Anche quando si caricano le valigie in macchina, meglio farlo in garage o, comunque, al riparo da sguardi indiscreti

Attenzione ai social network. Per molti, quando si viaggia, viene spontaneo pubblicare sui social network foto e video della vacanza, ma bisogna prestare attenzione a chi potrebbe vedere che siamo su una spiaggia… lontani da casa. I ladri potrebbero nascondersi proprio dietro uno schermo. Se volete pubblicare a tutti i costi le vostre foto, magari rendetele visibili solo agli amici più stretti e non date troppi riferimenti circa i vostri spostamenti e la vostra assenza da casa. O semplicemente, fatelo una volta tornati a casa.

Un buon nascondiglio per gli oggetti di valore. Prima di partire, assicuratevi che gli oggetti di valore, come documenti, gioielli o denaro, siano ben nascosti o richiusi in cassaforte. Se non vi fidate a lasciarli in casa, depositateli in una cassetta di sicurezza. La banca saprà custodirli con attenzione.

Le assicurazioni possono fare la differenza. La sottoscrizione di una polizza casa vi può aiutare a partire con più serenità e vi proteggerà in caso di brutte sorprese al rientro. Attenzione, però, a stimare con attenzione il valore di quanto contenuto in casa, il premio varia proprio in base a questo. Se avete oggetti di particolare pregio (gioielli, opere d’arte o di antiquariato, ad esempio), meglio farli periziare prima della sottoscrizione della polizza e, soprattutto, verificare che non necessitino di ulteriori coperture aggiuntive.