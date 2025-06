Como, alle ore 14 luce fu. Sul lungolago arriva l’elettricità e partono i collaudi delle pompe

Alla fine luce fu. Il tanto atteso collegamento alla corrente elettrica – da parte di Enel – per consentire la successiva fase di collaudo del sistema idraulico per far funzionare le pompe collegate alle vasche sotto la passeggiata, che dovrebbero raccogliere l’acqua del lago in caso di livello alto evitando la fuoriuscita dai tombini, è avvenuto

Ne ha dato notizia Regione Lombardia che conferma come “l’assessorato competente (quello guidato da Massimo Sertori), ha ricevuto conferma che alle ore 14 si è cominciato a dare tensione e si stanno facendo i controlli agli impianti”.

Come più volte detto questo passaggio era atteso da tempo. E con sempre più insistenza dallo scorso 5 giugno, all’indomani della disastrosa giornata con piazza Cavour e parte della strada allagati per l’acqua fuoriuscita dai tombini che non avevano retto alle piogge abbondanti.

Situazione di disagio che ha poi messo contro il sindaco Rapinese e gli amministratori della sponda est del lago,