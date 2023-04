Como, astensionismo e crisi della partecipazione. La politica rinasce dai quartieri con il mondo cattolico in quattro incontri. Le date

Interessantissima iniziativa di Acli, Caritas, Cdo e Azione Cattolica. Spiegano Così i rappresentanti delle Acli, dell’Azione cattolica, della Caritas e della Compagnia delle Opere di Como nel presentare un percorso di ascolto, dialogo e proposta sul tema della partecipazione alla vita della città: “Ci siamo chiesti di fronte alla crisi di partecipazione politica – contrassegnata da un forte e crescente astensionismo e da una preoccupante presa di distanza dalle istituzioni – se non sia necessario andare alle sorgenti della partecipazione per ritrovarne il senso, il valore, lo scopo”.

“Le analisi sul fenomeno culturale e sociale che stiamo vivendo da tempo – aggiungono i promotori – sono molteplici e hanno messo in luce diverse cause, tuttavia, pur tenendo conto delle valutazioni di analisti e opinionisti, ci chiediamo se non sia il momento di porsi in ascolto di coloro che vivono la partecipazione in modi e con stili diversi e oggi possono contribuire a ritrovare il senso e le modalità di una partecipazione finalizzata alla costruzione del bene comune”.

Vengono quindi proposti quattro incontri serali in altrettanti punti della città di Como con interventi di diversi rappresentanti di realtà del territorio per conoscere l’idea di partecipazione che è maturata nelle loro esperienze e per continuare un dialogo da porre a fondamento di un impegno che si svilupperà con contenuti, modalità e tempi che verranno resi noti negli stessi incontri.

L’iniziativa di Acli Ac Caritas e CdO di Como si pone in una linea culturale già sperimentata in passato e che punta a “una cittadinanza attiva che si documenta, si confronta, esprime valutazioni e avanza proposte rispetto a scelte del governo locale nelle quali si sta evidenziando un’idea di città”. (perbenecomo@libero.it)

IL PROGRAMMA

