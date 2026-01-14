Whatsapp Facebook-f Instagram

Como, cambiano gli orari della raccolta rifiuti per la partita di giovedì. Ecco dove

  • 10:52

In previsione dell’incontro calcistico del prossimo 15 gennaio, per ragioni di ordine pubblico, la raccolta delle frazioni:
-organico
– carta
– indifferenziato

nelle vie interessate, prevista per giovedì 15 gennaio, verrà posticipata a venerdì 16 gennaio 2026.

Pertanto, nelle vie:
– Campo Garibaldi
– Martinelli
– Masia, tratto da p.le Somaini a v.le Rosselli
– Pietro da Breggia
– Puecher
– Scarabota
– Sinigaglia
– Somaini
– Vittorio Veneto

i contenitori e i sacchi andranno esposti dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di venerdì 16 gennaio 2026.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.como.it/novita/avvisi/Raccolta-rifiuti-00005/

 

