Como e la Lombardia in zona rossa da domenica. E la protesta unisce Fontana e Gori

La Lombardia è stata inseria dal governo, su indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e sulla base dell’indice Rt, in zona rossa a partire da domenica prossima.

L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è attesa a breve e dovrebbe certificare il rosso anche per Sicilia e provincia di Bolzano mentre altre nove Regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta) passano in arancione, affiancandosi a Calabria, Emilia e Veneto che sono slittate di fascia dopo l’Epifania.

E il presidente della Regione, Attilio Fontana, si unisce idealmente al sindaco di Bergamo Giorgio Gori (centrosinistra) nel contestare la decisione restrittiva, come già fatto in mattinata.

“Comprendo bene le ragioni del sindaco Gori che, evidenziando come la provincia di Bergamo con 61 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti, quindi al di sotto della media regionale, chiede una deroga alla zona rossa – ha scritto Fontana – Il problema è che tale parametro non è preso in considerazione dal Ministero della Salute e dal Cts nazionale, ma solo l’Rt”.

“Se venisse utilizzato il tasso di incidenza dei positivi su 100 mila abitanti, infatti, oggi la Lombardia non finirebbe in zona rossa. Prendendo in considerazione quel dato la Lombardia ha un’incidenza ben al di sotto di gran parte delle altre regioni italiane, che oggi verranno classificate magari anche in zona gialla. Non solo, non è stato tenuto conto neppure il dato che dovrebbe essere maggiormente attenzionato, cioè l’Rt di ospedalizzazione, che al momento nella nostra regione è sotto all’1”, ha concluso Fontana.