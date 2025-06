Como e l’incubo acqua dai tombini sul lungolago: “Domani Enel collegherà l’elettricità poi il collaudo delle pompe”

Lo scorso 5 giugno, all’indomani della disastrosa giornata con piazza Cavour e parte della strada allagati per l’acqua fuoriuscita dai tombini che non avevano retto alle piogge abbondanti, l’attenzione si era totalmente rivolta alla sempre più necessaria attivazione del sistema elettrico e idraulico di pompaggio, decisivo per stoppare, innanzitutto, proprio la fuoriuscita di acqua dai tombini

E mentre nelle ore successive sarebbe poi andata in scena anche l’aspra contesa tra il sindaco Rapinese e gli amministratori della sponda est del lago, era intervenuto l’assessore regionale della partita Massimo Sertori per dire che “all’inizio della prossima settimana (ovvero quella cominciata lunedì 9 giugno ndr), le pompe posizionate all’interno delle vasche potranno innescare le fasi di collaudo, quindi essere attivate per la loro messa a punto e allo stesso tempo iniziare a svolgere la propria funzione“.

Ma ad oggi nessun movimento è stato notato in riva al lago. Questo perché, fanno sapere da Regione Lombardia “l’Enel ha comunicato che domani mattina (ovvero il 12 giugno) faranno i collegamenti necessari”.

Operazione propedeutica alla successiva fase di collaudo del sistema e di messa in funzione delle pompe collegate alle vasche sotto la passeggiata che dovrebbero raccogliere l’acqua del lago in caso di livello alto evitando la fuoriuscita dai tombini.