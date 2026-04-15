Como, ecco spiegato l’addio del consigliere comunale: da oggi è tesoriere nel sindacato

Ecco spiegato l’addio di Alessandro Falanga (primo nella foto da sinistra) al consiglio comunale di Como. Ne abbiamo parlato lunedì sera in questo articolo. L’ormai ex rappresentante di Forza Italia in seno all’assemblea da oggi è tesoriere della Uil Funzione Pubblica, organismo di rappresentanza che di occupa di contrattazione, diritti, sicurezza sul lavoro e valorizzazione professionale dei dipendenti pubblici. Evidentemente un incarico non compatibile con il ruolo di consigliere comunale.

E’ il sindacato, in una nota, a formalizzare l’incarico sottolineando peraltro la nuova dimensione territoriale del sindacato:

Il nuovo consiglio territoriale della Uil Fp del Lario e Brianza riunitosi a Merone oggi, 15 aprile 2026, ha proceduto a rinnovare gli organismi statutari ed eleggere la nuova Segreteria della Uil Fp del Lario e Brianza afferente ai territori di Como, Lecco e Monza, nelle persone di: Massimo Coppia quale Segretario Generale; Giuseppina Bologna – Segretario Organizzativo; Carmine Villani – Responsabile Funzioni Centrali Alessandro Falanga – Tesoriere Oggi nasce la nuova dimensione territoriale della Uil Fp Lario e Brianza, frutto dell’unificazione della Uil Fpl e della Uilpa.

La nuova realtà è stata costituita con l’obiettivo di uniformare la gestione dell’attività sindacale e di proseguire nel percorso di semplificazione e miglioramento dei servizi offerti ai propri associati. La Uil Fp Lario e Brianza si colloca tra le categorie più importanti della Uil Fp Lombardia, vantando una significativa rappresentanza su tre territori – Como, Lecco e Monza – e ponendosi l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione sindacale e la capacità di rappresentanza a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il Segretario Generale Uil Fp del Lario e Brianza

Massimo Coppia