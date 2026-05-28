Lo svizzero passa il confine con l’Ape Car, soltanto una multa in Liguria ne ferma il viaggio

Un episodio insolito, che suscita un sorriso ma che accende i riflettori sulla sicurezza stradale, si è verificato lunedì sull’autostrada A12, all’altezza di Carrodano, in provincia di La Spezia (Liguria). Un turista svizzero è stato intercettato e fermato dalla Polizia Stradale mentre viaggiava sulla tratta autostradale a bordo di un motocarro Ape Piaggio, un mezzo assolutamente non idoneo a questo tipo di viabilità.

L’intervento: scortato in sicurezza dalle pattuglie di Genova e La Spezia

Il motocarro si è trovato a percorrere l’autostrada in mezzo al traffico intenso, circondato da auto e mezzi pesanti. Una situazione di evidente e altissimo pericolo che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Due pattuglie della Polizia Stradale, appartenenti alle sezioni di Genova e La Spezia, hanno agganciato il veicolo a tre ruote e lo hanno scortato in totale sicurezza fino alla prima uscita utile, scongiurando il rischio di gravi incidenti.

La giustificazione del navigatore satellitare e la reazione del conducente

Una volta fuori dall’autostrada, l’uomo ha spiegato agli agenti la sua versione dei fatti. Il turista era sulla via del ritorno verso la Svizzera dopo aver trascorso un periodo di vacanza nella sua casa nel Sud Italia. Secondo il suo racconto, ad aggirare i divieti sarebbero state le indicazioni sbagliate del navigatore satellitare.

Si tratta di un problema tecnologico comune: molti sistemi di navigazione GPS (specialmente se non aggiornati) non distinguono i percorsi vietati ai veicoli lenti, instradando erroneamente i conducenti su tratte ad alta velocità. L’errore digitale, tuttavia, non esime dalle responsabilità del Codice della Strada. Ciononostante, il turista svizzero, compresa la gravità del pericolo corso, ha accolto il verbale degli agenti con sollievo e gratitudine, trasformando una situazione critica in una storia a lieto fine.

Cosa rischia chi va in autostrada con l’Ape? Regole e limiti del Codice della Strada

Il caso di cronaca della A12 offre l’occasione per fare chiarezza sulle norme vigenti in Italia. Al conducente è stata contestata la violazione delle norme del Codice della Strada (in particolare l’articolo 175), che vieta tassativamente l’accesso in autostrada a tutti i mezzi non idonei a mantenere i flussi minimi di sicurezza.

Perché l’Ape Piaggio è vietata in autostrada?