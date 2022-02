Como ha spento i monumenti simbolo contro il caro bollette: Tempio Voltiano e Fontana di Camerlata al buio

Anche il Comune di Como ieri sera ha aderito alla protesta simbolica promossa da Anci Lombardia con il presidente Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina, per denunciare l’incremento straordinario dei costi delle materie prime e dell’energia, che nei Comuni mette a rischio perfino i servizi essenziali.

Dalle 20 sono state spente le luci sulla fontana di Camerlata e sul Tempio Voltiano, individuati come monumenti simbolo della città per questa iniziativa. Oltre che sulle famiglie e sulle imprese, i costi fortemente aumentati per moltissimi servizi erogati dai Comuni, come l’illuminazione pubblica, il riscaldamento, tutti gli impianti comunali, si ripercuote pesantemente sull’equilibrio di parte corrente dei bilanci e sulla possibilità di mantenerlo.

“Il Comune di Como aderisce alla protesta simbolica promossa da Anci per denunciare l’incremento straordinario dei costi delle materie prime e dell’energia, che nei Comuni mette a rischio perfino i servizi essenziali”, ha commentato l’assessore Elena Negretti che ha diffuso le immagini.