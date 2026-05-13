Como, il Tar respinge i ricorsi delle famiglie per la primaria di Ponte Chiasso e per l’asilo Magnolia. Chiuderanno

Il Tar della Lombardia respinto sia il ricorso presentato dai genitori dell’asilo Magnolia (qui tutte le cronache recenti) sia quello per mantenere aperta la scuola primaria Fulcieri Paolucci De Calboli di Ponte Chiasso. Entrambe le strutture comunali, dunque, dovranno chiudere così come deciso dalla giunta Rapinese.

Ecco il comunicato del Comitato Genitori – Como a Misura di Famiglia riferito al Magnolia.

Abbiamo appreso che il ricorso presentato dai genitori dell’asilo Magnolia non è stato accolto dal TAR Lombardia.

Prendiamo atto della decisione, ma resta un fatto grave: con la chiusura del Magnolia, la città perde un presidio pubblico fondamentale per le famiglie tra Sagnino e via Italia Libera, rendendo Como sempre meno a misura di famiglia.

Il tema non è più solo tecnico o giudiziario: è una scelta politica sul modello di città che vogliamo. Una scelta che dovrà essere chiaramente articolata dalle forze politiche in vista delle prossime elezioni comunali della primavera 2027.

È questa la Como che vogliamo per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli? Le battaglie portate avanti finora dal Comitato non hanno con questa decisione una fine, ma un rinnovato impulso per una politica diversa, migliore e vicina ai reali bisogni delle famiglie qui rappresentate. Non diamo per scontato che tutto si chiude con un atto giudiziale, le vie per crescere e rinnovarsi possono essere tante.

Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto e continueranno a sostenere i temi cari al Comitato.

Como, 13.05.2026

Comitato Genitori – Como a Misura di Famiglia