Como, investimento milionario per le sue meraviglie, ecco “Dal lago alla montagna: natura, storia e sport”

Grazie all’incremento della dotazione finanziaria di quasi 19 milioni di euro approvato il 23 settembre dalla Giunta regionale, con un decreto dell’11 novembre Regione Lombardia ha provveduto allo scorrimento della graduatoria della manifestazione d’interesse per la selezione delle nuove Strategie per lo sviluppo delle Valli prealpine. Viene così garantito il completo scorrimento della graduatoria e il finanziamento delle ulteriori 8 Strategie ammesse. Lo annuncia l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

“Proseguendo concretamente nella nostra azione a favore delle Valli Prealpine – ricorda l’assessore Sertori – abbiamo operato per trovare, riuscendoci, le risorse per finanziare tutte le proposte progettuali avanzate dai territori. Siamo quindi ora nelle condizioni di garantire il pieno sostegno economico a tutte le Strategie presentate nella manifestazione di interessi anche per le 8 proposte precedentemente ammesse, ma non finanziate”.

Le 8 Strategie che vengono finanziate sono:

– ‘Dal lago alla montagna: natura, storia e sport’ (capofila la Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio/CO) – contributo regionale concesso 3.137.375,84 euro;

– ‘Val di Scalve 2025’ (capofila la Comunità montana Val di Scalve/BG) – contributo regionale concesso 3.145.631,55 euro;

– ‘Altopiano delle famiglie’ (capofila il Comune di Rovetta/BG) – contributo regionale concesso 2.663.180,95 euro;

– ‘Comunità sostenibili: supporto allo sviluppo ambientale e ai servizi di prossimità in Valle Sabbia e alto Garda’ (capofila Comunità montana di Valle Sabbia/BS) – contributo regionale concesso 1.121.583 euro;

– ‘Strategia di sviluppo locale ‘I laghi in bicicletta’’ (capofila Comunità montana del Piambello/VA) – contributo regionale concesso 1.464.656 euro;

– ‘Progetto integrato rivolto alla riqualificazione e all’ampliamento delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile ai fini di incentivare ulteriormente lo sviluppo dell’area’ (capofila Comune di Endine Gaiano/BG) – contributo regionale concesso 3.136.291,99 euro;

– ‘Antica via delle genti – integrazione e potenziamento di percorsi escursionistici, itinerari turistici, aree attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete’ (capofila Unione dei Comuni Lombarda Prealpi/VA) – contributo regionale concesso 1.136.003 euro;

– ‘Valle Trompia green mobility: itinerari sostenibili per la mobilità e il turismo’ (capofila Comunità montana Valle Trompia/BS) – contributo regionale concesso 3.115.000 euro.

“Avvieremo nel breve – spiega l’assessore – le interlocuzioni con gli Enti per il perfezionamento dei documenti al fine della loro sottoscrizione”.

“Con il finanziamento delle 8 Strategie – conclude Sertori – Regione Lombardia conferma la sua attenzione alla valorizzazione dei territori montani e delle Valli Prealpine sostenendo progetti che ne promuovono la fruizione durante tutto l’anno e ne favoriscono lo sviluppo anche economico e sostenibile. Si tratta di progetti che fanno vivere la nostra Lombardia, la rendono ancora più attrattiva e lo fanno con attenzione ad ambiente e tradizioni, in piena ecosostenibilità”. (LNews)