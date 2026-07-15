Como, multe per 18mila euro dai contestatissimi autovelox

Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Lombardia i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (art.142 CdS) per un importo di oltre 23 milioni di euro.

Se si sommano anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Milano (62.311.169 euro) e dalle amministrazioni provinciali (38.728.140 euro), la cifra complessiva supera i 120 milioni di euro.

Limitando l’analisi ai comuni lombardi che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Milano, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 6.948.884 euro. Seguono Brescia, con 1.515.983 euro e Castegnato (BS), con 1.165.753 euro. Ai piedi del podio si trova Cinisello Balsamo (MI) (1.007.157 euro), seguito da Bonate Sotto (BG) (956.858 euro).

Quanto agli altri capoluoghi, Varese ha incassato 217.500 euro, Cremona 91.041 euro, Bergamo 44.470 euro e Como 18.426 euro. I rimanenti hanno invece dichiarato importi notevolmente inferiori o nulli.

Guardando agli altri enti territoriali, la sola Città metropolitana di Milano ha dichiarato proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per 62.311.169 euro. Le prime cinque amministrazioni provinciali per incassi sono invece Brescia (26.467.894 euro), Pavia (4.098.771 euro), Cremona (3.058.815 euro), Mantova (2.280.591 euro) e Varese (1.278.731 euro).

L’eccessiva velocità è proprio una delle cause dei sinistri stradali che, durante i mesi estivi, registrano un vero e proprio boom; secondo gli ultimi dati Istat disponibili, in Lombardia a giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento, si sono verificati 7.456 incidenti stradali con lesioni a persone.