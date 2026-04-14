Como, premiate 50 aziende molto speciali: ecco quali sono

La salute entra in azienda e diventa una leva concreta di prevenzione e responsabilità sociale. Sono state oltre 50 le imprese pubbliche e private del territorio comasco, premiate martedì 14 aprile nel corso dell’evento promosso da ATS Insubria e Confindustria Como, dedicato a valorizzare l’impegno di chi ha scelto di investire nel benessere dei propri dipendenti.

La rete WHP – Workplace Health Promotion – Luoghi di lavoro che promuovono salute, accompagna le organizzazioni in un percorso finalizzato a favorire stili di vita salutari: alimentazione equilibrata, attività fisica, ambienti liberi dal fumo e contrasto ai principali comportamenti additivi, dal consumo di alcol alle dipendenze. Un impegno che ha ricadute che vanno ben oltre i confini aziendali.

“ATS Insubria supporta le aziende con attività concrete per prevenire fattori di rischio che sono tra le principali cause delle malattie croniche e degenerative. Siamo consapevoli che promuovere la salute nei luoghi di lavoro richiede un impegno significativo, continuo e spesso complesso. Proprio per questo desidero ringraziare tutte le aziende coinvolte: il loro contributo rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale e di attenzione al benessere delle persone, oltre a essere un vero e proprio volano per la diffusione di una cultura della prevenzione che produce benefici per l’intera comunità”, ha spiegato Salvatore Gioia, Direttore generale di ATS Insubria. A chiosa del suo intervento, il dottor Gioia ha tributato un ringraziamento particolare anche a Confindustria Como, partner strategico del progetto.

Nel corso della premiazione è intervenuta la Vicepresidente di Confindustria Como Francesca Polti: “L’adesione così ampia al programma ‘Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia’ testimonia che le imprese stanno riconoscendo sempre di più il valore del prendersi cura delle persone, anche attraverso la promozione di stili di vita sani. Le buone pratiche premiate restituiscono un tratto che appartiene al nostro territorio: una capacità concreta di tradurre l’attenzione al benessere in azioni reali, dentro i luoghi di lavoro. È un segnale importante, perché significa che la qualità della vita delle persone non è più solo un tema culturale, ma una leva su cui le imprese stanno investendo in modo sempre più consapevole”.

La giornata, curata da Lisa Impagliazzo, Responsabile Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali di ATS Insubria, e da Caterina Salemme, Responsabile Area Sostenibilità di Confindustria Como, è stata anche occasione di formazione e confronto.

Durante la mattinata, oltre 60 referenti del programma WHP hanno partecipato a un workshop dedicato allo scambio di buone pratiche tra le diverse esperienze aziendali, condividendo concretamente le migliori strategie per la realizzazione del programma in azienda.

Nel pomeriggio, invece, spazio all’esperienza diretta e alla partecipazione attiva, con tre proposte immersive: un laboratorio sul movimento a cura di ATS Insubria, “Fine della Puntata”, un’installazione teatrale sul gioco d’azzardo patologico realizzata da Intrecci Teatrali e la Chamber Larp per la prevenzione del tabagismo, proposta dalla Cooperativa Spazio Giovani.

L’evento ha consentito di evidenziare come la promozione della salute nei luoghi di lavoro oltre a essere un obiettivo di sanità pubblica è anche una scelta culturale e strategica, capace di generare valore condiviso per le persone, le imprese e il territorio.

Di seguito l’elenco delle aziende premiate nel corso dell’evento: