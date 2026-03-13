Como-Roma allo stadio Sinigaglia: come cambia la viabilità tra divieti di sosta, rimozioni e strade chiuse

In occasione dell’incontro di calcio Como-Roma di domenica 15 marzo alle ore 18:00, il Comune di Como ha reso nota la tradizionale serie di provvedimenti temporanei alla viabilità per garantire la sicurezza e il corretto afflusso allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Area stadio: divieti di sosta e rimozione forzata

Per consentire l’allestimento delle aree di sicurezza, la sosta sarà vietata in diverse zone limitrofe all’impianto sportivo. Si prega di prestare attenzione alla segnaletica temporanea:

Dalle ore 08:00 del 14 marzo alle 24:00 del 15 marzo: Viale Vittorio Veneto: divieto di sosta con rimozione forzata esclusivamente sul lato sinistro (adiacente allo Stadio).

Dalle ore 06:30 del 15 marzo alle ore 24:00: Il divieto di sosta con rimozione forzata si estende a: Via Sinigaglia, Viale Vittorio Veneto (lato destro), Viale Puecher, Largo Borgonovo, Piazzale Somaini, Viale Masia (tratto tra p.le Somaini e viale Rosselli), Via Pietro da Breggia, Via Martinelli, Via Vacchi, Via Campo Garibaldi, Via Recchi (area sosta) e il controviale alberato di Viale Rosselli .



Modifiche alla circolazione e strade chiuse

La circolazione veicolare subirà importanti variazioni durante la giornata di domenica.

Chiusure totali

Dalle ore 06:30 del 15 marzo fino a mezzanotte, l’accesso sarà vietato in tutte le vie dell’area Stadio sopra elencate (Via Sinigaglia, Viale Puecher, Largo Borgonovo, ecc.).

Doppio senso di marcia

In Viale Masia, nel tratto compreso tra viale Rosselli e via Sinigaglia, verrà istituito il doppio senso di circolazione. Il transito in questo tratto sarà però consentito esclusivamente ai residenti e ai soggetti autorizzati.

Accesso ai posti auto privati

I proprietari di posti auto privati nelle vie interessate potranno accedere fino alla chiusura dei cancelli provvisori posti su sedime stradale, prevista circa 3 ore prima dell’inizio del match.

Info per la tifoseria ospite: area Lazzago e navette

Per i tifosi della Roma che raggiungono Como, è stata predisposta un’area di sosta dedicata per facilitare l’arrivo allo stadio in sicurezza.

Parcheggio riservato: area Lazzago – via Colombo (Parcheggio Stazione FNM Grandate Breccia).

Orari: divieto di sosta e circolazione per i non autorizzati dalle ore 06:30 del 15 marzo.

Servizio Navetta: è disponibile un servizio bus navetta gratuito che collegherà direttamente il parcheggio allo Stadio Sinigaglia.

Come raggiungere il parcheggio ospiti