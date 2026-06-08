Como, si aggira nella via con il kit del perfetto scassinatore poi prova la furbata alla vista della Polizia

La Polizia di Stato di Como, sabato mattina, ha denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’armi un 66enne di Reggio Calabria residente a Como.

Intorno alle 11.00 la Sala Operativa ha inviato una Volante in Via Asiago, dove era stato segnalato un uomo sospetto che si aggirava tra le auto in sosta tentando di aprirle.

Gli agenti, dopo aver effettuato un controllo minuzioso dei parcheggi in cui era stato segnalato il soggetto, lo hanno individuato tra le auto. L’uomo, 66enne di Reggio Calabria, alla vista degli agenti ha tentato di eludere il controllo incamminandosi in direzione opposta, ma è stato immediatamente bloccato.

Gli operatori, dopo un sommario controllo, hanno trovato il 66enne in possesso di un coltellino e di diversi arnesi, sequestrandoli ed accompagnano l’uomo in Questura.

Da alcuni accertamenti, sul conto del 66enne sono emersi i precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, per stupefacenti e per porto abusivo d’armi, oltre che precedenti penali per resistenza a Pubblico Ufficiale e furto in abitazione. L’uomo era anche destinatario di un avviso orale emesso nel 2024 dal Questore di Como.

Il 66enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’armi.