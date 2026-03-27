Como, spettacolo al Padel Resort: ex stelle del calcio protagoniste al Grand Slam Padel Show Vip. In campo Totti e Cassano

Si è svolta ieri 26 marzo al Padel Resort di Como in via P. Paoli la terza edizione mondiale del Grand Slam Padel Show Vip, l’evento che unisce il mondo del calcio a quello del padel, sempre più popolare anche tra gli ex professionisti.

Un torneo che ha regalato spettacolo e grande agonismo su tutti i campi, con la partecipazione di campioni che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano. Tra i più acclamati Francesco Totti, preso d’assalto dai tifosi e ancora oggi amatissimo ben oltre i colori della Roma. Presente anche Bruno Conti, protagonista della storica vittoria azzurra ai Mondiali del 1982.

In campo anche Antonio Cassano, competitivo e determinato come ai tempi del calcio giocato. Non sono mancati momenti di tensione e qualche sua tipica “sfuriata”, subito rientrata grazie all’intervento del compagno Nicola Amoruso.

A conquistare la “Champions del Padel” è stata la coppia formata da Thomas Locatelli, ex Atalanta e Milan, e Valerio Anastasi, con esperienze tra Chievo, Südtirol, Reggiana, Monza e negli Stati Uniti. In finale hanno superato per 9-6 la coppia composta da Luca Ceccarelli e Alessandro Budel.

Un evento che ha confermato ancora una volta il crescente successo del padel e il suo forte legame con il mondo del calcio, attirando pubblico e appassionati in una cornice d’eccezione come quella del lago di Como.