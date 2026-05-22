Lago di Como, non solo i dati ‘mostruosi’ sul turismo. L’assessore regionale: “Crescere sì ma con testa”

Tappa comasca, oggi venerdì 22 maggio, per il Tour nei Territori 2026 di Regione Lombardia, la serie di visite con cui l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Debora Massari sta portando l’agenda regionale direttamente sui territori, ascoltando operatori, associazioni di categoria e amministratori locali. Alla visita ha partecipato anche Anna Dotti, consigliere regionale del territorio.

La giornata ha preso il via con una colazione di lavoro a Villa D’Este a Cernobbio, dove l’assessore ha incontrato associazioni di categoria, operatori del settore e rappresentanti istituzionali. Il confronto ha toccato i temi caldi del sistema turistico lariano: la pressione nei mesi estivi, la carenza di personale qualificato, le dinamiche dei prezzi e le opportunità di destagionalizzazione.

A seguire, la comitiva si è spostata ad Argegno per salire con la funivia verso Pigra — infrastruttura di trasporto pubblico locale cofinanziata da Regione Lombardia e tra le attrazioni più amate del lago, con migliaia di visitatori ogni anno. Un breve incontro con gli amministratori locali ha preceduto la tappa successiva.

Nel pomeriggio, raggiunta in barca Villa Balbianello a Tremezzina — uno dei gioielli del FAI e patrimonio di riconoscimento mondiale — la visita si è conclusa al Grand Hotel Tremezzo, dove l’assessore ha incontrato i sindaci del territorio e gli operatori turistici locali per un confronto sulle priorità e le prospettive del comparto.

I dati del turismo nella Provincia di Como nel 2025

Nel 2025 la Provincia di Como ha registrato +132.022 arrivi e +383.399 presenze rispetto all’anno precedente. Il turismo straniero è risultato prevalente in tutti i mesi dell’anno: Germania, Stati Uniti e Francia guidano la classifica dei Paesi di provenienza. Il 60% dei pernottamenti è avvenuto in strutture extralberghiere. La provincia detiene la percentuale più alta di turisti stranieri dell’intera Lombardia.

Le parole dell’assessore Massari

“Il Lago di Como è uno dei brand più riconoscibili d’Italia nel mondo, e questo è al tempo stesso una straordinaria risorsa e una sfida seria da governare. Venire qui non è una visita di cortesia: voglio capire dall’interno cosa serve davvero al territorio. Ho ascoltato operatori, sindaci, associazioni. Il messaggio è chiaro: crescita sì, ma con testa. Regione Lombardia ha scelto di lavorare sulla qualità e sulla redistribuzione dei flussi, non su una crescita senza limite che alla fine danneggia tutti, residenti compresi. Con i bandi che abbiamo attivato — più di 6 milioni di euro investiti in questo territorio — stiamo dando strumenti concreti agli operatori per innovare, destagionalizzare e competere su mercati internazionali. Il prossimo passo è costruire insieme una narrazione coordinata di tutto ciò che il lago offre, dal centro storico di Como ai borghi più nascosti.”

Le parole del consigliere Anna Dotti

“Questa tappa dimostra che Regione Lombardia non governa il turismo solo dall’alto, ma viene a toccare con mano le realtà locali. Il Lago di Como vive una stagione di grande visibilità internazionale, ma chi abita e lavora qui ogni giorno sa che non basta. Servono infrastrutture adeguate, trasporto pubblico più efficiente, un equilibrio vero tra le esigenze dei turisti e quelle di chi il territorio lo vive tutto l’anno. I bandi regionali sono uno strumento importante, ma la partita si gioca anche nella capacità del territorio di fare sistema, mettendo insieme comuni, operatori e istituzioni con una visione condivisa.”

Gli investimenti di Regione Lombardia sul territorio comasco

Nel corso della visita l’assessore ha illustrato il portafoglio di misure regionali attive nel territorio comasca. Tra i principali strumenti: il bando “Sostegno alle strutture ricettive alberghiere” nei comuni montani (1 milione di euro, che ha finanziato 27 imprese dell’area con 61.000 euro); il bando “Ogni Giorno in Lombardia” 2024 (3,6 milioni complessivi, con 6 soggetti del territorio finanziati per 54.750 euro); il bando “Lombardia Style” 2025-2026 (5,5 milioni, con 51 enti comunali dell’area beneficiari per oltre 426.000 euro); il bando “Competitività delle strutture ricettive” con fondi FESR 2021-2027 (54,5 milioni, con 13 imprese del territorio finanziate per quasi 4,7 milioni); e il bando per le strutture ricettive storiche e di qualità, che ha finanziato 9 strutture comasche per oltre 575.000 euro.

Regione Lombardia mette inoltre a disposizione degli operatori postazioni gratuite alle principali fiere internazionali del turismo: nel secondo semestre 2026 sono in programma TTG a Rimini (14-16 ottobre), WTM a Londra (3-5 novembre) e l’inLombardia Destination Experience Forum a Milano (23 novembre), con l’aggiunta a partire dal 2027 di FITUR a Madrid e ITB China a Shanghai.