La potenza da 5.33 miliardi e la maxi acquisizione dei 260 negozi amatissimi dalle famiglie (tanti in Lombardia)

Conad Nord Ovest ha ufficializzato la firma di un accordo finalizzato all’acquisizione della società General Srl e delle relative realtà collegate, attuali titolari della rete di punti vendita che operano sotto l’insegna PiùMè. Questo passaggio rappresenta un ingresso di grande rilevanza strategica per il Gruppo nel canale drugstore, con il preciso obiettivo di potenziare l’offerta commerciale nei segmenti merceologici dell’home care e del personal care, consolidando al contempo il proprio posizionamento nel mercato multicanale.

I dettagli dell’accordo e l’espansione territoriale

L’operazione, che rimane attualmente soggetta alla necessaria approvazione da parte delle Autorità Antitrust, prevede che Conad Nord Ovest assuma il controllo di un perimetro di 260 negozi. I punti vendita interessati sono capillarmente distribuiti su una vasta area geografica che comprende nove regioni italiane: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lazio, Toscana e Veneto.

Continuità operativa e salvaguardia dell’occupazione

L’intesa raggiunta non riguarda esclusivamente la rete commerciale, ma include anche i centri direzionali e i poli logistici situati a Querceta, in provincia di Lucca. Un punto cardine dell’acquisizione è la tutela dei livelli occupazionali: è stato infatti confermato il mantenimento dell’intero organico attualmente in forza, sia per quanto riguarda il personale impiegato nei singoli punti vendita, sia per quello operante nelle strutture centrali. La stabilità operativa sarà inoltre supportata dalla prosecuzione del rapporto di collaborazione con la famiglia Tognetti.

La visione strategica di Conad Nord Ovest

“La nuova operazione ci consente di rafforzare il nostro approccio multicanale, sviluppando sinergie nella rete di vendita e ampliando l’offerta in coerenza con il Piano Strategico di Conad Nord Ovest” – ha affermato Adamo Ascari, Amministratore Delegato della cooperativa – “L’obiettivo è rispondere in maniera sempre più completa alle esigenze di consumo, estendendo la presenza in segmenti adiacenti e complementari rispetto al nostro core business”.

L’accordo sottoscritto è specifico per il perimetro di General Srl e non incide sulle relazioni commerciali che la stessa società ha già attive con altre realtà operanti sotto il marchio PiùMè in diverse aree del territorio nazionale.

Caratteristiche del format e proposta commerciale

I punti vendita dell’insegna PiùMè si propongono sul mercato come negozi di prossimità altamente specializzati. La loro offerta si basa su un assortimento profondo e su una strategia orientata all’innovazione nei settori della cura della persona e della casa. Il format è progettato per garantire una spiccata flessibilità nel rispondere alle necessità quotidiane e alle variazioni stagionali della domanda, puntando con decisione su fattori quali la rapidità dell’acquisto e la convenienza per il consumatore finale.