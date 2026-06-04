Vino, violino e Corsa del Contrabbandiere tra panorami mozzafiato: weekend magico in Alto Lago di Como

Il borgo di Caino, una delle frazioni più suggestive di Vercana, si prepara così a trasformarsi, nella serata di sabato 6 giugno 2026, in un vibrante palcoscenico a cielo aperto dove le note eleganti di un violinista solista si fonderanno con l’estro degli artisti locali. La serata di “Arte, vino e violino” è stata pensata per offrire due momenti distinti ma complementari, garantendo a ogni visitatore l’atmosfera ideale.

Il programma della serata: aperitivo e ingresso libero

L’evento si articolerà in due fasce orarie distinte per accogliere al meglio il pubblico:

Dalle ore 18:00 – Esperienza esclusiva e intimità: La prima parte dell’evento è dedicata a chi desidera vivere un’esperienza più intima e approfondita. Si tratta di un aperitivo esclusivo con degustazione di vini selezionati, arricchito da sfiziosi abbinamenti gastronomici curati per esaltare i sapori locali. Per preservare l’incanto dei luoghi e garantire un’accoglienza di alta qualità, l’accesso in questa fascia oraria è consentito esclusivamente su prenotazione.

A partire dalle ore 20:30 – Apertura e convivialità: L’atmosfera si fa più conviviale e l’ingresso diventa libero per tutti. I visitatori potranno passeggiare tra i vicoli storici lasciandosi trasportare dalla musica dal vivo e approfittare del servizio bar attivo per l’intera serata. È un’occasione perfetta per turisti e residenti di scoprire il fascino notturno di Vercana in un clima di festa e condivisione sotto le stelle del Lario.

Informazioni utili e servizio navetta gratuito

Per assicurare una fruizione agevole e rispettosa dell’ambiente, la Pro Loco Vercana e il Comune hanno predisposto un servizio navetta gratuito che collegherà la piazza della chiesa di Vercana alla frazione di Caino dalle 18:00 fino a tarda sera. Per ogni ulteriore dettaglio sulle modalità di partecipazione e per consultare le specifiche dell’evento, si rimanda alla locandina ufficiale dell’evento.

Garzeno, torna la Corsa del Contrabbandiere

Le antiche vie di confine tra Italia e Svizzera tornano a vibrare di vita attraverso una sfida che unisce l’agonismo alla riscoperta delle tradizioni montane. Nell’ambito del progetto “Alto Lago di Como: un patrimonio di sapori, natura, storie e tradizioni”, sostenuto da Regione Lombardia tramite il brand Lombardia Style, l’evento celebra il legame indissolubile tra sport e memoria storica attraverso una manifestazione che promette di far rivivere l’identità locale.

Domenica 7 giugno 2026, il territorio di Garzeno ospita la quinta edizione della Corsa del Contrabbandiere, una manifestazione podistica non competitiva che si snoda lungo un tracciato di grande fascino e impegno fisico, caratterizzato da un dislivello positivo di 1100 metri.

Il percorso: dal Santuario di Quang al Passo del Giovo

La partenza è fissata per le ore 9:00 dal suggestivo Santuario di Quang (in foto), punto di inizio di un’ascesa che regala panorami mozzafiato sulla Valle Albano e sulle cime circostanti. Correre su questi sentieri significa immergersi in una narrazione che affonda le radici nel passato del territorio. Per decenni, questi valichi sono stati il teatro delle vicende degli “spalloni”, i contrabbandieri che con carichi pesanti e passo svelto attraversavano le montagne per sostenere l’economia delle famiglie di confine. La fatica della risalita culmina nell’arrivo al Passo del Giovo, una meta simbolo dove la vista spazia libera e la storia sembra ancora respirare tra le rocce e i pascoli d’alta quota.

Mini Corsa per bambini e pranzo conviviale

La giornata non è dedicata solo agli adulti e agli sportivi, ma offre momenti di condivisione per tutta la famiglia:

Ore 11:00 – Corsa Mini Contrabbandiere: Dedicata interamente ai bambini, prenderà il via proprio al Passo del Giovo, affinché anche le nuove generazioni possano vivere lo spirito del luogo divertendosi all’aria aperta.

Il pranzo della tradizione: Dopo lo sforzo della salita, il piacere della condivisione prosegue con il tradizionale pranzo al Giovo, un momento conviviale dove i sapori tipici del territorio diventano i veri protagonisti.

Iscrizioni e pacco gara

Per chi desidera partecipare, le iscrizioni sono aperte online e garantiscono un pacco gara e il buono pasto ai primi cento iscritti. È inoltre possibile registrarsi presso i punti fisici indicati dall’organizzazione, curata nei dettagli dalla Pro Loco Garzeno e dall’Atletica Alto Lario. Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla consultazione della locandina ufficiale allegata.