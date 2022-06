Covid, aumento “leggero ma progressivo” dei positivi nel Comasco. Intanto oggi 275 casi

La risalita dei contagi Covid in Italia, evidenziata dai dati degli ultimi 7 giorni, viene confermata anche sul territorio di Ats Insubria. I numeri più recenti, infatti, indicano essere 1.585 i nuovi casi in provincia di Como nella settimana dal 10 al 16 giugno. Cifra che tende verso l’alto e che si somma ai 2042 nuovi positivi della provincia di Varese. A livello nazionale dall’8 al 14 giugno si registra un incremento del 32,1%.

“L’analisi dei dati evidenzia un leggero ma progressivo aumento dei casi, nonostante la diminuzione del numero di tamponi effettuati – spiegano dalla direzione dell’Agenzia di Tutela della Salute – I tamponi sono eseguiti, prevalentemente, per sintomatologia sospetta o per fine isolamento. Una piccola quota di tamponi è effettuata sui viaggiatori anche se l’obbligo del tampone per i Paese esteri è molto limitato”. La fascia d’età più colpita è quella tra i 25 e i 49 anni, con oltre 900 casi, 600 i contagi registrati nella fascia 50-64 anni. “L’aumento è verosimilmente trainato dalla sotto variante Omicron BA.5. “L’RdT è in aumento a dimostrazione di un nuovo ciclo espansivo dell’epidemia – aggiungono dall’Ats – Appare ancor più opportuno ricordare che qualsiasi ambiente al chiuso e affollato può essere sede favorente il contagio. Pertanto, pur non essendoci obbligo normativo raccomandiamo l’uso delle mascherine”.

Questi intanto i dati di giovedì 16 giugno:

i tamponi effettuati: 29.812, totale complessivo: 38.165.609

i nuovi casi positivi: 5.438

in terapia intensiva: 18 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 505 (+12)

i decessi, totale complessivo: 40.698 (+7)

I nuovi casi per provincia: