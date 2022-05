Covid, 8 maggio: 133 casi nel comasco, 1.985 in Lombardia. I dati

Sono 1.985 i casi covid oggi in Lombardia, in regioni registrati altri 22 morti. Ecco i contagi per provincia:

Milano: 913.386 (554)

Brescia: 351.433 (279)

Varese: 257.805 (142)

Monza e della Brianza: 254.817 (178)

Bergamo: 215.454 (194)

Como: 173.272 (133)

Pavia: 148.829 (97)

Mantova: 118.864 (79)

Cremona: 92.107 (78)

Lecco: 84.031 (75)

Lodi: 60.031 (30)