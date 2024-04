Dallo splendore del Lago di Como ai luoghi della pace di Giacomo Puccini: una nuova grande passeggiata

Dopo il “sold out” delle prime tre tappe, con una media di 120 partecipanti per ciascuna, domenica 14 aprile è in programma un nuovo appuntamento, l’unico transfrontaliero, della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative. Quest’anno il tema prescelto è “Il Bel Paese. Le pietre raccontano”, per celebrare importanti anniversari relativi a due grandi figli del Lario: il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e autore de “Il Bel Paese” (1876), volume divulgativo sulle scienze naturali e le bellezze paesaggistiche che contribuì a unire l’Italia culturalmente, e il bimillenario di quella di Plinio il Vecchio, che alle pietre ha dedicato gli ultimi due libri della prima enciclopedia dell’umanità, la “Naturalis Historia”.

Il festival è ideato e organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni con una rete di oltre venti partner pubblici e privati coordinata da Fondazione Alessandro Volta e gode del patrocinio del Comitato nazionale per il Bimillenario Pliniano. La passeggiata di questa domenica è sostenuta dai Comuni di Maslianico e di Vacallo.

Il programma

In cammino con Puccini – Passeggiata musicale. La partenza è fissata alle 14.30 dalla chiesa di Sant’Ambrogio, in via Mazzini 13, a Maslianico. Il percorso, di circa 3,5 km in piano su strade asfaltate e scalinata di pietra con dislivello di 170 metri, intende ripercorrere luoghi e figure legati ai soggiorni di Giacomo Puccini a Vacallo e nell’area insubrica tra il 1886 e il 1892. I punti di sosta e approfondimento saranno dedicati a: Chiesa di Sant’Ambrogio a Maslianico (visita interna); Cimitero di Maslianico (visita alle tombe di alcuni amici di Puccini, allora responsabili della Cartiera San Marco), ex Osteria Pizzamiglio a Vacallo dove soggiornò Puccini (esterni), Casa Puccini a Vacallo (esterni), Centro Sociale di Vacallo (proiezione di manifesti e illustrazioni realizzati da Metlicovitz per le opere di Puccini); Ex osteria di Roggiana frequentata da Puccini (interni). Davanti a Casa Puccini, alle ore 16, si terrà una breve cerimonia, condotta dal sindaco di Vacallo Marco Rizza, per inaugurare una riproduzione del manifesto della Manon Lescaut, realizzato da Leopoldo Metlicovitz, posta sulla facciata dell’edificio.

Gli interventi

Saluti istituzionali: Tiziano Citterio e Marco Rizza, sindaci rispettivamente di Maslianico e di Vacallo; Irma Bassotto e Giovanna Noseda, assessori alla Cultura di Maslianico e Vacallo

Conduttore/voce narrante Pietro Berra, giornalista e scrittore

Letture di Lorena Mantovanelli, attrice

Musiche di Andrea Pizzamiglio all’organetto diatonico

Interventi di Angelo Moncini (ex proprietario e studioso della Cartiera San Marco) e Fabio Bruni (proprietario della ex osteria di Roggiana)

Iscrizioni

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link http://puccinivacallo.eventbrite.it. In caso di “tutto esaurito” si consiglia agli interessati di monitorare il link perché è sempre possibile che a ridosso dell’evento vi sia qualche rinuncia.

I soci di Sentiero dei Sogni sono coperti da polizza assicurativa, ai non soci verrà chiesto di firmare una liberatoria di responsabilità prima dell’evento. È sempre possibile partecipare a una passeggiata di prova senza essere associati

I PROSSIMI PERCORSI

Seguiranno altre diciannove passeggiate fino a ottobre. Sono già aperte le iscrizioni ad alcuni dei prossimi percorsi, utilizzando il link indicati accanto alle date degli eventi.

7 aprile – Faggeto Lario loc. Lemna, “Erratici e avelli – Passeggiata ultraterrena” (Comune di Faggeto Lario) Info e iscrizioni: http://lemna.eventbrite.it

14 aprile – Maslianico-Vacallo, “In cammino con Puccini – Passeggiata musicale” (Comuni di Maslianico e Vacallo) Info e iscrizioni: http://puccinivacallo.eventbrite.it

21 aprile –Menaggio loc. Croce – “Pietre di difesa – Passeggiata in trincea” (Comune di Menaggio). Info e iscrizioni: http://crocemenaggio.eventbrite.it

28 aprile – Blevio – “Blevio, Manzoni e il Sasso del Lupo. Sulle orme di Antonio Stoppani” (Comune di Blevio) http://bleviomanzoni.eventbrite.it

12 maggio – Tremezzina loc. Mezzegra, “Le pietre raccontano… mercanti, streghe e divinità” (Comune di Tremezzina)

19 maggio – Pellio Intelvi, “Maria Corti, parole di pietra e di luce” (Fondazione Alessandro Volta, in collaborazione con Festival della Luce)

2 giugno – Lezzeno, “I lavori della pietra” (Comune di Lezzeno)

9 giugno – Erba loc. Buccinigo e Parravicino “La torre, il castello e la grotta: viaggio alle origini della Brianza” (Comune di Erba)

16 giugno – Mandello, “Sulle tracce di Barbarossa tra storia, leggende e fede” (Provincia di Lecco)

30 giugno – Brienno, “Brienno, millenario labirinto di acqua e pietre” (Comune di Brienno)

7 luglio – Pusiano, “L’Isola dei Cipressi dalle palafitte al Grand Tour” (Comune di Pusiano)

1 settembre – Cernobbio loc. Piazzola, “Piazzola, un villaggio da fiaba” (Comune di Cernobbio)

8 settembre – Esino Lario, “Le pietre raccontano… quando il lago era mare” (Provincia di Lecco)

15 settembre – Torno-Montepiatto-Piazzaga, “Le pietre raccontano… storia e leggende” (Comune di Torno)

21 settembre – Veleso, “Dalla pietra al libro, un borgo da leggere” – (Comune di Veleso)

28 settembre – Parco Monte Barro, “In cammino tra fede e scienza con Plinio e Stoppani” (Parco Monte Barro)

5 ottobre – Dervio loc. Corenno Plinio, “Le scale del tempo, da Plinio al Medioevo” – (Provincia di Lecco)

13 ottobre – Como, “All’inseguimento della pietra verde di Como (e altri massi leggendari)” – (Comune di Como)

20 ottobre – Brunate – “Le pietre raccontano… un paese di santi, poeti e scienziati” (Comune di Brunate)