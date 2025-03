“Danza le emozioni”: cinque laboratori gratuiti per bambini a Como da lunedì 3 marzo

“Danza le emozioni” è il titolo di cinque laboratori gratuiti per bambini in programma a Como da lunedì 3 marzo. I laboratori sono dedicati a tutti i bambini dai 7 ai 12 anni che vogliono esplorare e giocare con il magico mondo delle emozioni e del ritmo. L’obiettivo dei laboratori è quello di accompagnare, grazie al supporto di una danzaterapeuta, i bambini alla scoperta corporea delle 5 emozioni primarie per aumentare la loro percezione e gestione emotiva. I bambini potranno scoprire, attraverso il movimento e il divertimento, come si attivano nel corpo le emozioni, come distinguerle, come comunicarle e gestirle in modo nuovo.

Il percorso inizierà lunedì 3 marzo dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a Como presso l’Istituto Sacra Famiglia in via Dante 94, struttura che prevede un parcheggio interno. Gli incontri saranno distanziati durante il mese nelle seguenti date: 3 marzo e 24 marzo, 7 aprile e 28 aprile e 5 maggio. La partecipazione è gratuita ed è necessaria l’iscrizione al numero 3758286099 o via mail a genitori@progettoeva.it.

La proposta si sviluppa nell’ambito del Progetto EVA, in collaborazione con l’associazione sportiva “Siamo tutti special people ASD”, per promuovere l’attività sportiva e l’interazione tra pari riuscendo ad esprimere in modo autentico le proprie caratteristiche.

In questi due anni di progetto EVA, abbiamo accompagnato bambini autistici a sviluppare le loro abilità sociali e motorie e abbiamo scelto di proporre un percorso che permetterà a tutti i bambini, con funzionamento neurotipico o neurodivergente, di sperimentare insieme il loro modo unico di percepire ed elaborare le emozioni, che letteralmente significa proprio “mettere in movimento”.

PROGETTO EVA

Progetto EVA – Evoluzione Autismo è nato nel 2023 e ha come intento quello di favorire la conoscenza dello spettro autistico per quello che è: una parte integrante e arricchente della nostra società. In questi due anni di progetto abbiamo proposto servizi e iniziative per contribuire alla costruzione di una comunità in cui tutte le persone possano convivere insieme, ognuna con la propria unicità, nella scuola, nello sport e nelle occasioni di socializzazione.

Le nostre azioni hanno la finalità di migliorare le capacità adattive di minori e giovani adulti con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico coinvolgendo attivamente la scuola, le famiglie e i luoghi dedicati al tempo libero e allo sport, con la finalità più ampia di fornire ai beneficiari del progetto e al territorio gli strumenti per un’inclusione effettiva. Tale progetto, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità e Regione Lombardia, è promosso e realizzato da cinque realtà del territorio comasco: Croce Azzurra ODV ente capofila, Azienda Sociale Comasca e Lariana ente strumentale dei 22 Comuni dell’Ambito territoriale di Como, Centro Progetti Educativi, Cooperativa Sociale Il Mosaico e Cooperativa Sociale SocioLario.

Per maggiori informazioni: www.progettoeva.it