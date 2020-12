Divieto di spostamenti a Natale, clamoroso Guerra: “Norma da rivedere per Comuni piccoli e medi”

Si allarga il fronte dei contrari ai limiti degli spostamenti tra Comuni a Natale inserito nel decreto emanato la scorsa notte.

E anche sul Lario quel fronte è sempre più trasversale: dopo la netta presa di posizione del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, infatti, si è registrata la posizione del sindaco di centrosinistra di Olgiate Comasco Simone Moretti e ora arrivano affermazioni anche più pesanti: direttamente dal sindaco di Tremezzina e presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra.

“Nel decreto legge, la norma sui limiti nelle feste natalizie è da rivedere almeno per i piccoli e i medi Comuni – afferma Guerra – Una cosa è non poter uscire dal Comune di Milano o di Roma, tutt’altra cosa è non potersi spostare tra Comuni di qualche centinaia o migliaia di abitanti”.