Dodici Comuni lombardi eccellenza per la lotta a rifiuti e plastiche: uno è comasco e si era già distinto

La Lombardia rafforza il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, con 12 Comuni selezionati da Plastic Free Onlus per ottenere il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato alle Amministrazioni che si distinguono per la lotta all’abbandono dei rifiuti, la riduzione della plastica monouso e l’adozione di buone pratiche sostenibili.

Il dato è stato annunciato a Montecitorio, durante la conferenza stampa nazionale in cui sono stati presentati i 141 Comuni italiani che hanno superato i 20 criteri di valutazione previsti dal progetto, giunto alla quinta edizione. Alla presentazione erano presenti l’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, il presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e i referenti regionali dell’associazione.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri referenti e volontari, che ogni giorno diffondono cultura ambientale nei territori”.

Matteo Bignardi, referente regionale di Plastic Free per la Lombardia, commenta così il traguardo: “Siamo contenti che siano aumentati i Comuni premiati in Lombardia, e che tra questi ci siano quattro capoluoghi coinvolti: Bergamo, Milano, Pavia e Cremona. È un segnale importante per il nostro territorio. Ci auguriamo che questa rete continui a crescere e che l’effetto passaparola, insieme all’emulazione dei Comuni più virtuosi, possa essere uno stimolo positivo verso l’ingresso di nuove Amministrazioni già dal prossimo anno”.

Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale che celebrerà le Amministrazioni più virtuose.

La valutazione si basa su 20 criteri: dalla promozione della raccolta differenziata alla collaborazione con i referenti Plastic Free, dall’utilizzo di strumenti contro l’abbandono illecito dei rifiuti alla riduzione del monouso negli uffici pubblici e nelle scuole.

I 12 Comuni Plastic Free 2026 della Lombardia sono: Bergamo (BG); San Felice del Benaco (BS); Lipomo (CO); Cremona (CR); Lomagna (LC); Borgo Virgilio (MN); Lissone, Vimercate (MB); Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Milano (MI); Pavia (PV).

Un risultato che conferma il ruolo attivo della Lombardia nel promuovere pratiche sostenibili e nel coinvolgere le comunità locali in un cambiamento concreto, partecipato e duraturo.

Lipomo si era già distinto per un’altra scelta green importante: