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Domaso, escursionisti sorpresi da un violento temporale e soccorritori bloccati da una frana: arriva l’elicottero VIDEO

  • 20:34

Questo pomeriggio verso le 17 intervento di soccorso tecnico urgente per soccorrere delle persone su un sentiero nel comune di Domaso.

Due escursionisti sono stati sorpresi da un violento temporale in alto lago. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Dongo, inviata con un fuoristrada per il recupero, è rimasta bloccata dall’ingrossamento improvviso del torrente e da una frana.

Vigili del fuoco

Sul posto due operatori del soccorso alpino. Subito allertato il reparto di volo VVF del Piemonte ha inviato un elicottero “Drago” per il recupero dei 4 soccorritori e dei 2 escursionisti. Stanno tutti bene.

 

Vigili del fuoco
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