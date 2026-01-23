Dopo 20 anni addio ai due ‘giganti abbandonati’ di Lombardia: il nuovo supermercato cambia lo skyline

Lo skyline di Sospiro, comune in provincia di Cremona, cambia definitivamente volto e trasforma un pezzettino di Lombardia. Sono ufficialmente partiti i lavori nell’area dell’ex Centro Soia, situata in via Giuseppina all’uscita del paese in direzione Cremona. Dove un tempo svettavano i giganti metallici del comparto agricolo, sorgerà a breve un nuovo punto vendita a marchio In’s Mercato.

La fine di un’era: demoliti i silos simbolo del degrado

Per oltre due decenni, i due grandi silos cilindrici dell’ex Centro Soia hanno rappresentato un punto di riferimento visivo per chiunque percorresse la Provinciale 87, ma anche un simbolo di abbandono. Con la recente demolizione delle strutture, l’area è stata completamente sgomberata, lasciando spazio a un progetto di rigenerazione urbana atteso da tempo.

L’operazione metterà fine a vent’anni di incuria, trasformando una zona degradata in una struttura commerciale moderna di 1.250 metri quadrati, completata da un ampio parcheggio a disposizione dei clienti.

La scelta strategica: commercio al posto del cemento

La strada verso la riqualificazione non è stata priva di ostacoli. La proprietà attuale, un istituto bancario, aveva inizialmente ipotizzato di convertire il sito in un deposito per lo stoccaggio di cemento. Tuttavia, l’amministrazione comunale di Sospiro si è opposta con fermezza a questa soluzione, spingendo per una destinazione d’uso commerciale che portasse valore aggiunto alla comunità.

Un nuovo servizio sulla direttrice Cremona-San Giovanni in Croce

L’apertura dell’In’s Mercato non rappresenta solo una novità per i residenti, ma una scelta strategica per l’intera viabilità della zona. La via Giuseppina è un’arteria fondamentale che collega Cremona a San Giovanni in Croce:

Target diversificato: il nuovo supermercato si affiancherà ai due storici negozi al dettaglio già presenti in paese, offrendo una scelta più ampia per diverse fasce di spesa.

Servizio per i pendolari: la posizione strategica permetterà ai numerosi pendolari che transitano quotidianamente sulla provinciale di usufruire di un punto vendita finora assente su questo tratto stradale.

L’intervento promette dunque di coniugare il decoro urbano con lo sviluppo economico, trasformando un “buco nero” paesaggistico in un’opportunità di servizio per tutto il territorio cremonese.