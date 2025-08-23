Due chilometri di bancarelle sul lungolago: ecco il mercatino più lungo della Svizzera

Due chilometri di bancarelle, dall’artigianato al cibo, hanno invaso il lungolago di Lugano. Si tratta del mercatino fronte lago più lungo della Svizzera, e “forse anche del mondo” secondo gli organizzatori.

Stiamo parlando della seconda edizione di “La Splendida”: tre giorni di artigianato, street food, musica e spettacoli tra Paradiso e piazza Belvedere, scattati il 22 e che termineranno il 24 agosto.

L’area sarà animata dalle 17 a mezzanotte e ospiterà 217 espositori, 60 postazioni food & beverage e una ventina di attrazioni artistiche quotidiane.

Sul lungolago spazio anche a concerti di band ticinesi e alle performance di artisti italiani. L'evento offre qualcosa per tutte le fasce d'età: dal Villaggio Kids con gonfiabili e spettacoli di trampolieri e giocolieri, alle dimostrazioni di lotta svizzera, pilates e fitness. Tra le curiosità figurano il raduno di Vespe Custom e l'Oasi delle Streghe.