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Ecco la refurtiva dei furti in case e ville a Como e in Lombardia: “Disponibili le foto ma a certe condizioni”

  • 18:20

Lo scorso 8 aprile la Polizia di Stato di Como ha smantellato un gruppo criminale ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione messi a segno tra il territorio comasco e diverse province lombarde. I cittadini stranieri di origine sudamericana, irregolari sul territorio dello Stato, sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso, tra marzo e aprile, numerosi furti e tentati furti in abitazione tra Como, Turate e altre aree della Lombardia colpendo per lo più ville o abitazioni isolate.

Secondo quanto ricostruito, tre componenti scendevano dal mezzo per forzare porte o finestre e introdursi all’interno, asportando oggetti preziosi, denaro contante, capi di abbigliamento firmati e profumi; il quarto rimaneva alla guida, pronto a garantire la fuga e a monitorare la situazione. Ora, finiti a San Vittore i quattro, la Squadra Mobile ha recupera la refurtiva, come si vede nella foto qui sotto e in copertina.

“A seguito di attività di polizia giudiziaria e conseguente sequestro di oggetti di valore, la Questura di Como mette a disposizione le foto del materiale sequestrato – informa tra l’altro la Polizia – Si rappresenta che , si potranno contattare gli uffici della Squadra Mobile di Como ai seguenti numeri o indiriizzi email, solo ed esclusivamente se gli oggetti in foto riportati, verranno riconosciuti dai legittimi proprietari con copia della denuncia di furto e descrizione dell’oggetto”.

I numeri per i contatti sono: 031317784 / 031317781 / 0313177530 / 0313177554
L’indirizzo mail è dipps124.00m0@pecps.poliziadistato.it

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