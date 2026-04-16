Ecco la refurtiva dei furti in case e ville a Como e in Lombardia: “Disponibili le foto ma a certe condizioni”

Lo scorso 8 aprile la Polizia di Stato di Como ha smantellato un gruppo criminale ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione messi a segno tra il territorio comasco e diverse province lombarde. I cittadini stranieri di origine sudamericana, irregolari sul territorio dello Stato, sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso, tra marzo e aprile, numerosi furti e tentati furti in abitazione tra Como, Turate e altre aree della Lombardia colpendo per lo più ville o abitazioni isolate.

Secondo quanto ricostruito, tre componenti scendevano dal mezzo per forzare porte o finestre e introdursi all’interno, asportando oggetti preziosi, denaro contante, capi di abbigliamento firmati e profumi; il quarto rimaneva alla guida, pronto a garantire la fuga e a monitorare la situazione. Ora, finiti a San Vittore i quattro, la Squadra Mobile ha recupera la refurtiva, come si vede nella foto qui sotto e in copertina.

“A seguito di attività di polizia giudiziaria e conseguente sequestro di oggetti di valore, la Questura di Como mette a disposizione le foto del materiale sequestrato – informa tra l’altro la Polizia – Si rappresenta che , si potranno contattare gli uffici della Squadra Mobile di Como ai seguenti numeri o indiriizzi email, solo ed esclusivamente se gli oggetti in foto riportati, verranno riconosciuti dai legittimi proprietari con copia della denuncia di furto e descrizione dell’oggetto”.