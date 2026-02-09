Fatturato a 184 milioni di euro e 9,5 milioni di visite: in Lombardia ride il mega centro commerciale

Merlata Bloom Milano ha chiuso il 2025 con un fatturato di 184 milioni pari a +12% vs 2024e 9,5 milioni di visite, per un’affluenza media sull’anno del +6,2%, che diventa +10,2% a partire da maggio quando il mall ha raggiunto la piena locazione. Queste performance collocano il mall ai primi posti in Lombardia.

Uno sviluppo positivo per il comparto e per il centro, che sin dall’apertura ha ridefinito l’esperienza di shopping e tempo libero con un’offerta ricca di servizi, cultura e intrattenimento. Oggi è uno spazio urbano dinamico, con nuove occasioni di socialità, confermate dai dati BVA Doxa: notorietà in crescita del +13% sul 2024 e aumento di nuovi clienti del +11% rispetto all’anno precedente.

A contribuire ai positivi risultati le 9 nuove insegne arrivate nel 2025, che hanno completato gli spazi commerciali disponibili. Aziende che hanno scelto il mall per rafforzare la propria presenza in un luogo capace di intercettare nuove tendenze e le esigenze del quartiere. Dai colossi internazionali HalfPrice e Normal, che nel 2025 hanno debuttato in Italia offrendo un’esperienza di shopping unica a piccoli prezzi; ai brand food come Il Mannarino, Dream Donuts, Fancy Toast, Thai Gourmet e Tosca Eccellenze Toscane, che hanno ulteriormente arricchito e diversificato l’offerta gastronomica; fino ai marchi di abbigliamento (Cotton&Silk), accessori (Dream Design) e ai nuovi servizi (Lava&Cuce).

Il successo raggiunto nel 2025 è dovuto anche alle numerose migliorie introdotte che lo rendono sempre più accessibile, come il nuovo accesso al parcheggio est che permette di raggiungere il mall più facilmente, oltre agli interventi sugli ingressi, che hanno reso più fluida la circolazione. I dati registrati mostrano un aumento della velocità media di percorrenza sull’anello nei momenti di grande traffico superiore di oltre 5 km/h rispetto al passato.

Il mall si distingue dalla media regionale e nazionale anche per intrattenimento, modernità, servizi innovativi e offerta food. Secondo BVA Doxa, l’89% dei clienti, ogni volta che visitano il centro, si recano spesso alla food court. L’apprezzamento da parte del pubblico è confermato da un +70% di spesa per persona rispetto alla media nazionale dei centri di grande dimensione [1] . Anche l’intrattenimento si conferma un elemento di forte attrazione: con 500.000 spettatori la frequentazione del Notorious Cinemas ha attestato una crescita del +13% sul 2024, risultato particolarmente significativo considerando che si tratta di un caso unico sul mercato nazionale, che riscontra invece un calo generale pari al 2%.

Merlata Bloom Milano ha rafforzato il suo impegno sociale attraverso collaborazioni con partner nel quartiere, confermando il suo ruolo attivo “oltre” il mall. Come la relazione con Afol Metropolitana, per favorire l’occupazione nel territorio attraverso l’organizzazione di eventi in cui aziende, agenzie per il lavoro, enti del terzo settore e candidati in cerca di una posizione lavorativa possano incontrarsi. La cura della comunità locale e dello sviluppo degli spazi urbani pubblici circostanti attraverso la collaborazione “di vicinato” ha permesso l’inaugurazione a settembre 2025 di 8 nuovi percorsi di allenamento immersi nei 30 ettari di verde del Parco Cascina Merlata Uptown. Particolare attenzione, è stata rivolta a bambini e famiglie, a partire dall’inedito Summer Camp, ideato per dare a residenti del quartiere, dipendenti del centro e alla città di Milano un servizio gestito da educatori qualificati, non sempre facile da reperire in città durante il periodo estivo. Senza dimenticare lo speciale percorso per le scuole primarie, Verso l’infinito e… online! Missione cittadinanza digitale, un progetto di educazione digitale, per un uso consapevole e sicuro di internet che formi cittadini digitali curiosi e responsabili.

La visione di lungo periodo di Merlata Bloom Milano si concretizza nel 2026 con l’avvio si alcuni progetti strategici, tra cui un nuovo posizionamento comunicativo “La risposta è Merlata”, pensato per raccontare un luogo capace di anticipare bisogni, offrire soluzioni e accompagnare la crescita di un territorio in continua evoluzione. “Ogni investimento previsto per il 2026 rappresenta un passo avanti nel dare valore alla nostra visione pluriennale”, afferma Alessandro Ossena, Shopping Center Manager di Merlata Bloom Milano, sottolineando come il mall si stia preparando all’ottimizzazione dei flussi pedonali in vista dell’apertura della stazione del passante MIND–Merlata e del futuro polo scientifico dell’Università degli Studi di Milano. Parallelamente proseguono le migliorie dedicate all’accessibilità e all’orientamento, tra cui l’installazione di un nuovo ascensore, lo studio di nuove scale mobili nella piazza antistante la Decathlon, l’ampliamento dei servizi igienici e il rinnovo completo del sistema di wayfinding. “Per il 2026 Merlata Bloom Milano ha previsto un investimento di 2 milioni di euro destinati alle migliorie del centro”, prosegue Ossena. “L’obiettivo è garantire un sistema di orientamento e di accessibilità sempre più efficace, coerente e in linea con l’evoluzione del sito, così da consolidare il ruolo del mall come uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Europa, collegato a MIND e UpTown in un unico distretto sostenibile e in trasformazione.”