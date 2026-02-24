“Mamma, butta la pasta!”. La Lombardia celebra i 90 anni del genio del basket Dan Peterson (e il video di quella pubblicità mitica)

Palazzo Lombardia ha reso omaggio a una delle figure più iconiche della pallacanestro mondiale e italiana: Dan Peterson, che ha compiuto 90 anni. Una celebrazione intensa e partecipata, ospitata questa sera al Belvedere Berlusconi, alla presenza di un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, società sportive e giovani atleti.

Regione Lombardia ha voluto riconoscere il valore sportivo, culturale ed educativo del celebre allenatore e commentatore statunitense, naturalizzato italiano, membro dell’Italian Basket Hall of Fame e protagonista indiscusso della storia dell’Olimpia Milano. Una storia che oggi si intreccia simbolicamente con quella del suo “Coach”: anche la squadra milanese, sostenuta e amata da Giorgio Armani, celebra infatti i suoi 90 anni.

“Un grande personaggio del basket – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – che, da appassionato di questo sport, ho sempre apprezzato e ammirato, anche se non è mai stato il coach della squadra di Varese. Un vero trascinatore e motivatore che ricordiamo come coach per le sue competenze tecniche e con affetto per le imperdibili telecronache dei campionati di pallacanestro, in particolare NBA”.

Ad aprire la cerimonia, insieme al governatore Fontana, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, promotrice dell’evento.

A moderare l’incontro il giornalista di Mediaset Mino Taveri, che ha guidato un dialogo vivace tra il ‘Coach’ e due leggende del basket italiano, Dino Meneghin e Vittorio Gallinari, davanti a 80 giovani provenienti da diverse società sportive milanesi e dell’hinterland tra cui Basket Tumminelli Romana, Urania Basket, Bresso Basket, Teullié Basket. Applausi e scambi di battute anche con il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos, e con l’attuale allenatore Peppe Poeta, a testimonianza di un legame sportivo e umano che attraversa le generazioni.

“La pallacanestro – ha detto il sottosegretario Picchi – è oggi tra gli sport più praticati in Lombardia, insieme a calcio e pallavolo. È inoltre la disciplina con maggior crescita nel tasso di tesseramento regionale, con un incremento del 132% tra il 2019 ed il 2022”. Dai dati regionali, inoltre, le province lombarde dove il basket è più praticato – in termini di tesserati, società sportive e impianti – sono in ordine di grandezza Milano (32,9%), Brescia (11,6%) e Varese (11%).

Picchi ha inoltre sottolineato il valore del ruolo educativo degli allenatori: “Dan Peterson – ha chiosato – è un modello non solo per i risultati sportivi, ma per la sua capacità di formare persone. Un allenatore insegna le regole del gioco e della vita, accompagna i giovani – campioni e non – nella crescita, li aiuta a superare i propri limiti con correttezza e spirito di squadra. Per questo il valore dell’allenatore è un patrimonio per lo sport e per l’intera comunità. Oggi non celebriamo soltanto un compleanno, ma una storia lunga e condivisa di passione sportiva e umanità”.

Al centro della scena, ancora una volta, lui: Dan Peterson. Non solo un maestro di basket, ma un uomo capace di unire culture, linguaggi e generazioni, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Un ‘Numero 1’, per citare l’iconica campagna pubblicitaria che ha saputo trasformare lo sport in un ponte educativo e valoriale, e lo ha reso per sempre un’icona in Italia. Non dimenticando espressioni mitiologiche come “mamma butta la pasta” per dire che la partita era ormai decisa, oppure “sento gran puzza di supplementari” e ancora “mai sanguinare davanti agli squali” e “non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente”. E soprattutto la Regola Peterson: “Si possono recuperare tanti punti di svantaggio quanti sono i minuti che mancano alla fine della partita. Un punto al minuto, non di più”.

Ex allenatore della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, vincitore di cinque scudetti, due coppe europee e tre Coppa Italia, telecronista dello sport USA, da anni tiene corsi di team building, coaching, comunicazione e sviluppo della leadership.

La storica pubblicità Lipton Ice Tea del 1987